به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا سلامی ریک با اعلام این خبر گفت: بر اساس ارزیابی‌ کارشناسان محیط زیست و منابع شهرستان آستارا و با نظارت و حمایت معاونت‌ محیط طبیعی و اداره نظارت بر حیات وحش گیلان، همزمان با شروع طغیان آفت کرم ابریشم باف ناجور و پروانه سفید اشجار در سطح جنگل های ساحلی ‌پناهگاه حیات وحش لوندویل، مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی با این آفات گیاهی در سطحی معادل ۱۰ هکتار از نقاط آلوده، در چند مرحله از طریق گونه پیچی درختان آلوده با محلول بیولوژیکی و جمع آوری و شاخه زنی درختان آلوده و استفاده از محلول ترکیبات زیستی (بی. تی) برای از بین بردن تخم و لارو ها آغاز شد و نقاط آلوده به این آفات تا حدود زیادی ایمن و پاکسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا با بیان اینکه مبارزه تنها با هدف کاهش جمعیت آفت ابریشم باف ناجور و نه نابودی کامل آن صورت می گیرد افزود: آفات جزئی از زندگی و زنجیره طبیعی اکوسیستم ها و جنگل ها بشمار می رود که در سایر مناطق هم وجود دارد و تنها در صورتی خطرناک و زیانبار به حساب می آید که طغیان کند و از کنترل طبیعی خارج گردد.

سلامی‌ ریک دشمنان طبیعی آفت های گیاهی را عوامل جوی و دسته های پرندگان از جمله‌سار و پرستو و گنجشک دانست و یادآور شد: متاسفانه با خشکسالی ها طولانی مدت و کاهش جمعیت حیات وحش و سارها و گنجشک ها، زمینه طغیان این آفت ها در سال های اخیر هر چند سال یک بار افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه آفت ابریشم باف ناجور از انواع و اقسام درختان تغذیه می کند، افزود: بیش از ۵۰۰ گونه درخت و درختچه در استان میزبان کرم ابریشم باف ناجور هستند و پراکنش این آفت از عرصه های جنگلی ساحلی تا ارتفاعات قابل مشاهده است که به دلیل وسعت عرصه های جنگلی استان، در صورت عدم مهار طبیعی این آفت با عوامل جوی و حیات وحش، مبارزه صرفا مکانیکی از طریق جمع آوری تخم ها و لاروها، نیازمند صرف زمان، اعتبار و نیروی انسانی بسیار زیاد بوده و عملا امکان‌پذیر نیست.

سلامی با اشاره به مخاطرات آفت ابریشم باف ناجور، اضافه کرد: این آفت از برگ درختان تغذیه می کند، در حالی که درختان به کمک برگ ها رویش سالانه دارند و لذا از دست دادن هر برگ بر رویش درخت اثر منفی می گذارد و شاهد ایجاد خزان در درختان هستیم.