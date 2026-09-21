معاون استانداربوشهر: رویکردهای پیشگیرانه در مقابله با اعتیاد تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح دوشنبه در بازدید از مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد مخدر در شهر بوشهر اظهار کرد: اعتیاد صرفاً یک مسئله فردی نیست و پیامدهای آن می‌تواند خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی اضافه کرد: برای مواجهه مؤثر با این آسیب اجتماعی، باید در کنار درمان، موضوع پیشگیری، حمایت از خانواده‌ها، بازتوانی اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم و فعال مورد توجه جدی قرار گیرد.

جهانیان افزود: تقویت هم‌افزایی و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات اساسی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند تمامی ابعاد این مسئله را پوشش دهد. لازم است ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، مراکز تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در یک مسیر هماهنگ و هدفمند به کار گرفته شود.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: عرصه اجتماعی و اخلاقی برای ورود خیرین و مشارکت در فرآیندهای پیشگیری تا بازتوانی فراهم شده و آحاد شهروندان در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارند.

پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد

وی همچنین بر اهمیت پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به چرخه اعتیاد تأکید کرد و گفت: موفقیت در درمان زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد پس از خروج از مرکز بتواند با حمایت خانواده و جامعه، مسیر زندگی خود را ادامه دهد. بنابراین حمایت‌های پس از ترخیص، توانمندسازی، مهارت‌آموزی، اشتغال و پیگیری وضعیت افراد باید به‌عنوان بخش مهمی از فرآیند درمان و بازتوانی مورد توجه قرار گیرد.

جهانیان در پایان بر استمرار نظارت و پیگیری وضعیت مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی و همچنین ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار تقویت فرآیندهای حمایتی و توانمندسازی افراد در مسیر بازگشت به جامعه شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر به همراه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات تخصصی به افراد مستقر در این مراکز قرار گرفت.

در این بازدید، نحوه پذیرش و نگهداری افراد، فرآیند درمان و بازتوانی، شرایط بهداشتی و رفاهی، خدمات تخصصی و مشاوره‌ای و همچنین برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی مقیمان مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین به‌صورت مستقیم با تعدادی از افراد مقیم مراکز گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل، نیازها و دیدگاه‌های آنان درباره روند درمان و بازگشت به زندگی عادی قرار گرفت.