سوارکار ایران به خاطر اسبش از اعزام به ناگویا بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فدراسیون سوارکاری ایران با ترکیب علی عزیزنیا و فائزه غروی در بخش انفرادی مسابقات پرش با اسب بیستمین دوره بازیهای آسیایی مطابق الزامات و پروتکلهای دامپزشکی، بهداشتی و قرنطینهای کشور میزبان، از ۶۰ روز پیش از آغاز بازیها در محدوده اتحادیه اروپا مستقر شده و مراحل مربوط به آمادهسازی و کنترلهای دامپزشکی را طی کردند.
در همین راستا، اسب AONIA DOMAIN متعلق به علی عزیزنیا با طی کردن مراحل اولیه دامپزشکی، پذیرش و وارد قرنطینه مرکز بینالمللی قرنطینه اسب در آخن آلمان شد و مطابق پروتکلهای مورد درخواست کشور میزبان تحت آزمایش و پایش قرار گرفت.
در آزمایشهایی که انجام شد به علت مثبت بودن Real Time PCR اسب عزیزنیا و بر اساس الزامات دشوار بهداشتی و دامپزشکی کشور ژاپن، امکان ادامه روند اعزام این اسب به محل برگزاری بازیها فراهم نشد و در نتیجه علی عزیزنیا نیز از حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ بازماند.
این اتفاق در حالی رخ داد که تنها کمتر از ۴۸ ساعت تا پرواز اسبها از قرنطینه آخن آلمان به توکیو ژاپن باقی مانده بود. با وجود پیگیریهای انجامشده طی دو روز گذشته برای حل مشکل، به دلیل الزامات کشور میزبان و همچنین دستور خروج اسب از قرنطینه، امکان اعزام AONIA به ژاپن فراهم نگردید.
بدین ترتیب این اتفاق پیشبینینشده موجب شد علی عزیزنیا، از ادامه این مسیر بازبماند و فائزه غروی به عنوان تنها نماینده ایران در بخش انفرادی پرش با اسب در این دوره از بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.
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