«قانون» را به سبک ایرانی بنوازید

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی - هنری ماهور سومین جلد از مجموعه «آموزش ساز قانون» تالیف ملیحه سعیدی را به بهای ۱۵۰ هزار تومان (همراه با دو CD) منتشر کرد. جلد اول و دوم این کتاب به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این مجموعه در اصل ویرایش تازه‌ای است از کتابی آموزشی که سعیدی به سال ۱۳۶۹ منتشر کرده بود.

در این کتاب که نتیجه‌ چند دهه پژوهش و کسب تجربه و اطلاعات در زمینه‌ ساز قانون را ارائه می‌دهد سعی شده که شیوه‌ نوازندگی عربی به ایرانی برگردانده شود. در دهه‌های گذشته ساخت ساز و پرده‌گردان‌ها و سبک نوازندگی این ساز منطبق با الگوهای عربی و ترکی بود، ولی در این سه جلد، برای دورکردن سبک و تکنیک قانون‌نوازی از روش عربی و برگردان آن به سبک ایرانی، سعی شده است از ویژگی‌ها و نشانه‌های اجرایی این ساز تا ابداع علائم و منطبق کردن بسیاری از آنها با علائم رایج موسیقی استفاده شود. همچنین افزودن و ابداع علائم اجرایی که در این ساز وجود نداشته باعث شده که ساز قانون در کنار سازهای دیگر ایرانی هویت اصلی خود را بازیابد.

ملیحه سعیدی از سرشناس‌ترین موسیقیدانان حال حاضر ایران است. او نوازندگی ساز قانون را نزد مهدی مفتاح شروع کرد و بعدها به به سال ۱۳۵۵ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته موسیقی با ساز تخصصی قانون فارغ التحصیل شد. دیگر ساز تخصصی او ویلن است. از جمله آثار منتشر شده او می‌توان به آلبوم‌های «استادان قانون»، «شبنم صحرایی»، «نوای غربت»، «آهوی وحشی»، «نوای قریه» و... اشاره کرد.

از دیگر کتاب‌های منتشر شده او نیز می‌توان به «ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون» اشاره کرد.