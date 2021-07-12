دیزنی در اقدامی نادر گزارش داد/ «بیوه سیاه» به تاخت آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیوه سیاه موفق شد تا در اولین هفته اکرانش در سیستم آنلاین دیزنی فروشی ۶۰ میلیون دلاری را تجربه کند.

این فروش موفق یکی از موفق‌ترین فروش‌های اولین آخر هفته اکران فیلمی در شبکه‌های استریم است.

به گزارش دیزنی این فیلم در اولین آخر هفته انتشارش در شبکه دیزنی پلاس به فروش ۶۰ میلیون دلاری رسیده و ۸۰ میلیون دلار هم از اکران در سینماها به دست آورده و با محاسبه فروش در بازارهای بین‌المللی میزان فروشش به رقم ۲۱۵ میلیون دلار رسیده است.

این فیلم با بازی اسکارلت جوهانسون با قیمت ۳۰ دلار در شبکه استریم دیزنی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت و ۷۸ میلیون دلار از نمایش در ۴۶ بازار بین‌المللی کسب کرد تا در مجموع تاکنون ۱۵۸ میلیون دلار از فروش در سینماهای داخلی آمریکا و بازار بین‌المللی به دست آورده باشد..

«بیوه سیاه» که به کارگردانی کیت شورتلند ساخته شده هنوز تاریخی برای اکران در چین ندارد که در واقع بزرگ‌ترین بازار جهانی آن هم هست.

دیزنی در دوران پاندمی تاکنون گزارش از فروش فیلم‌هایش در شبکه استریم دیزنی پلاس ارایه نکرده بود و اطلاعی از میزان تماشاگران فیلم‌های قبلی‌اش از جمله «کروئلا» با بازی اما استون و انیمیشن «رایا و آخرین اژدها» که همزمان در سینماها و شبکه دیزنی پلاس در دسترس قرار گرفته بود، نداده بود. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دیگر فیلم خانوادگی دیزنی یعنی «گشت و گذار در جنگل» با بازی امیلی بلانت و دواین جانسون که از ۳۰ جولای همزمان در سینماها و شبکه دیزنی پلاس در دسترس قرار می‌گیرد چه دستاوردی خواهد داشت. این فیلم قرار بود ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ اکران شود اما با پاندمی اکران آن ابتدا به ۲۴ جولای ۲۰۲۰ و سپس آخر جولای ۲۰۲۱ به تعویق افتاد.