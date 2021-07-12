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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۲

وعده میلیاردی سرمربی؛

پاداش ویژه مجیدی به استقلالی‌ها در صورت شکست دادن پرسپولیس

پاداش ویژه مجیدی به استقلالی‌ها در صورت شکست دادن پرسپولیس

سرمربی آبی پوشان برای پیروزی تیمش در دربی پاداش ویژه‌ای برای بازیکنان تیمش در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان که در بازی‌های اخیر آبی پوشان شخصاً پاداش بازیکناش را پرداخت کرده است، برای پیروزی در دربی پاداشی کاملاً ویژه در صورت پیروزی برای بازیکنانش در نظر گرفته است.

یکی از نزدیکان به تیم استقلال عنوان کرد مجیدی علاوه بر پاداش ویژه‌ای که برای گلزنان استقلال و دروازه‌بان در صورت کلین شیت در نظر گرفته، در صورت پیروزی در این بازی حساس، مبلغ ۵۰ میلیون تومان به بازیکنانش پاداش می‌دهد.

مجیدی در چند بازی اخیر استقلال نیز به همان میزانی که اعلام کرده بود و بلافاصله پس از بازی پاداش پیروزی‌های تیمش را پرداخت کرده بود تا روحیه بازیکنانش را در هفته‌های پایانی فصل حفظ نماید.

کد مطلب 5256179

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    نظرات

    • روستای توآباد/ شامبولی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      خودشون هم میدانند که حداقل 6تا میخورند این پاداش باعث باخت استقلال میشود

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