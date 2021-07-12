۹۸ درصد از پروژه نورد استریم ۲ تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماتیاس وارنینگ» مدیر اجرایی اپراتور اصلی پروژه نورد استریم ۲، از تکمیل ۹۸ درصد از کار این پروژه خبر داد.

پیشرفت ۹۸ درصدی این پروژه گازی در حالی است که آمریکا به شدت با آن مخالف بوده و پیشتر تحریم هایی را نیز علیه شرکت های فعال در آن اعمال کرده بود.

وارنینگ که با روزنامه هندزبلات مصاحبه می کرد در ادامه گفت: کارهای مربوط به ساخت تا اوایل ماه اوت سال جاری به اتمام می رسد. سه ماه زمان خواهد برد تا تاییدیه های مختلفی که از نهادهای مختلف باید اخذ شود به دست ما برسد.

به گفته وی انتقال گاز از اوکراین به اروپا حتی با وجود پروژه نورد استریم ۲، همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، نورد استریم خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول هزار و ۲۲۲ کیلومتر است که از شهر ویبورگ در کشور روسیه آغاز شده و پس از عبور از بستر دریای بالتیک، در شهر گرایفسوالد آلمان پایان می‌یابد. ظرفیت انتقال گاز طبیعی این خط لوله روزانه معادل ۱۵۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.