مهمترین مشکل کشور سوءمدیریت است/ستاد پیگیری طرح گرمسیری تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست بررسی طرح گرمسیری غرب کشور به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر نیرو، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، معاون سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان مرتبط با این پروژه و همچنین مجریان طرح گرمسیری غرب کشور صبح امروز (دوشنبه، ۲۱ تیرماه) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این جلسه پس از آن برگزار می‌شود که در جریان نظارت میدانی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان از استان ایلام، مشکلات و مسائل این استان از جمله موانع تکمیل پروژه مهم گرمسیری غرب کشور احصا شده است.

در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت طرح گرمسیری ارائه و روش‌های تامین مالی و نظام بهره برداری این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قالیباف در این نشست با برشمردن اهمیت این طرح، بر تزریق هر چه سریع‌تر اعتبارات به این پروژه مهم و ملی تاکید کرد و گفت: تاکنون اعتبارات زیادی صرف پیشبرد این پروژه شده و نیاز است که طرح گرمسیری با تزریق اعتباری ۵ هزار میلیاردی تا دو سال آینده به بهره برداری نهایی برسد.

وی عنوان کرد: بخشی از اعتبارات این پروژه باید از محل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تامین مالی و بخشی دیگر باید از محل دارایی‌های دولت تامین اعتبار شود.

رئیس مجلس همچنین به موضوع نظام بهره برداری از پروژه‌های ملی اشاره و تاکید کرد: بر اساس آنچه در اهداف این طرح آمده ۳۰ درصد از هزینه کرد اعتبارات این پروژه باید از محل بهره برداری طرح بازگردد که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کنار این مسئله مردمی سازی و بهره برداری این طرح به نفع معیشت و اشتغال مردم، یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در بهره برداری از این طرح مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مشکل امروز ما در کشور تامین اعتبارات و پول نیست بلکه مهم‌ترین مسئله ما سوءمدیریت و نظام بهره برداری است.

وی افزود: کشور ما شرایطی دارد که به هر نحوی که شده می‌توان اعتبارات را از محل‌های مختلف تامین کرد اما مسئله اصلی ما در کشور ضرورت کنار گذاشتن روش‌های سنتی و استفاده از تجربیات روز دنیا برای حوزه نظام بهره برداری است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظام بهره برداری در طرح‌ها شاهد هستیم که بسیاری از اعتبارات در پروژه‌های بزرگ حیف می‌شوند، افزود: نمی‌گوییم این اعتبارات میل می‌شود اما به دلیل عدم نظارت و نبود نظام بهره برداری این بودجه‌ها حیف می‌شود.

رئیس مجلس در پایان دستور تشکیل ستادی برای پیگیری میزان پیشرفت طرح گرمسیری را صادر کرد و گفت: جلسات این ستاد متشکل از دستگاه‌های مختلف اعم از قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد، دستیار رئیس مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت و رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی تشکیل شود تا به اهداف مد نظر طرح دست یابیم.

وی تاکید کرد: جلسات این ستاد باید برای پیگیری دو موضوع تامین مالی طرح و تدوین نظام بهره برداری به صورت مستمر تشکیل و بنده هم به صورت فصلی در این جلسات حضور خواهم داشت.