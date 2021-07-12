به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی سوفیا که چندین سال است با اجرای محمد جواد ادبی، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه شهید مطهری به صورت تخصصی به موضوعات فلسفی می پردازد در فصل جدید خود قرار است در چندین برنامه متوالی به موضوع «فلسفه پزشکی» بپردازد.

ادبی، همچنین در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه تهران مشغول تدریس است و در حوزه فلسفه اسلامی و ابن عربی تحقیق و پژوهش های بسیاری داشته است.

در این فصل از برنامه، میهمانان متعددی در حوزه های فلسفه و پزشکی در برنامه حاضر می شوند و درباره موضوعات مختلف و تخصصی چون اضطراب سلامت، فلسفه پزشکی، اخلاق پزشکی، انتقال یا سقط جنین در فلسفه پزشکی، شبیه سازی در فلسفه پزشکی و موضوعات دیگری از این قبیل با کارشناس برنامه گفتگو می‌کنند.

در اولین قسمت از فصل جدید برنامه سوفیا، علیرضا منجمی عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم و فنّاوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حمیدرضا نمازی عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و پژوهشگر فلسفه و اخلاق درباره موضوعاتی چون اضطراب سلامت، ارتباط میان اخلاق پزشکی با بحث واکسیناسیون با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

«سوفیا» سه شنبه شبها ساعت ۲۲ با اجرای محمد جواد ادبی، تهیه کنندگی سیما غفاری و سردبیری سارا فرجی از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف. ام ردیف ۱۰۳.۵ به صورت زنده پخش می شود.