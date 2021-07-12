برگزاری جلسه اضطراری ستاد کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم ظهر ۲ شنبه و در پی شدت گرفتن وضعیت ویروس کرونا در قم و گسترش میزان بستری بیماران در بیمارستان‌های استان قم، جلسه اضطراری تشکیل داد.

اعضای ستاد کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه به وضعیت بیمارستان‌ها و همچنین لزوم افزایش تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات پرداختند.

همچنین در این جلسه مقرر شد تا از روز چهارشنبه علاوه بر بیمارستان‌های امیرالمومنین (ع)، کامکار و فرقانی، دو بیمارستان امام رضا (ع) و علی ابن ابیطالب (ع) نیز به جمع پذیرش بیماران کرونایی اضافه شوند.

لازم به ذکر است که استان قم بعد از مدت کوتاهی که در وضعیت زرد قرار داشت در حال حاضر در وضعیت نارنجی به سر می‌برد و به گفته مسئولین استانی با توجه به وضعیت استان‌های همجوار و عادی انگاری مردم، احتمال زیاد وضعیت قم در آینده‌ای نزدیک به وضعیت قرمز تبدیل گردد.