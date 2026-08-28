به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی بعدازظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: ساعت ۱۵:۵۰ امروز برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو سواری پژو پارس در محور خرم‌آباد - کوهدشت، کیلومتر ۱۰ مله‌شبانان، بلافاصله عوامل پلیس‌راه، انتظامی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه دلخراش، پنج نفر سرنشین خودرو دچار سانحه شدند که سه نفر از آنها جان باختند و دو نفر دیگر نیز مجروح شده که جهت مداوا، توسط دستگاه‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس‌راه لرستان با بیان اینکه کارشناسان پلیس‌راه، علت اصلی این واژگونی را تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده‌اند، تصریح کرد: سرعت غیرمجاز و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، خطری است که در یک‌لحظه می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

سرهنگ شادابی‌چگنی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به‌تمامی رانندگان توصیه کرد: رعایت سرعت مطمئنه، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از عجله و شتاب، اصلی‌ترین راهکار برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای است. رانندگان عزیز بدانند که هیچ مقصدی ارزش به خطر انداختن جان خود و عزیزانشان را ندارد.