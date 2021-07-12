به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، سریال «خانه امن» ساخته احمد معظمی محصول مرکز سیمافیلم است که به زبان عربی دوبله شده و از شبکه المنار لبنان پخش می شود. این سریال که عنوان پرمخاطب‌ترین سریال نیمه دوم سال ۹۹ رسانه ملی را به خود اختصاص داده، مورد استقبال مخاطبان شبکه المنار لبنان قرار گرفته است.

این مجموعه نخستین سریال نمایشی است که تصویری واقعی از داعش نمایش داده و به‌ چگونگی شکل‌گیری و هدف از ایجاد آن پرداخته است. تلاش سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل برای ناامن کردن ایران در سریال «خانه امن» نمایش داده شده است.

اطلاعات ارائه شده در «خانه امن» مبتنی بر پرونده‌های واقعی است و برای پخش به زبان عربی از شبکه آی‌فیلم عربی نیز آماده شده است.