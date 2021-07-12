هشدار شدید الحن مسکو نسبت به دخالت خارجی در تحولات کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز دوشنبه نسبت به هرگونه مداخله خارجی در جریان اعتراضات اخیر در پایتخت کوبا به شدت هشدار داد.
در این ارتباط سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تحولات کوبا گفت: ما هرگونه مداخله خارجی در مسائل داخلی یک دولت مستقل یا هرگونه اقدامی که بی ثباتی را در این منطقه تشدید کند، غیرقابل قبول میدانیم.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه توضیحات بیشتری درباره مداخلات خارجی در کوبا نداد، اما به نظر میرسد اشاره این مقام روسی به برخی مواضع و اظهارات مقامات آمریکایی در ارتباط با اعتراضات ضددولتی در کوبا باشد.
زاخارووا در عین حال افزوده است که مسکو از نزدیک تحولات و وضعیت کوبا را دنبال میکند و در این ارتباط گفت: ما متقاعد شدهایم که مقامات کوبایی در حال انجام همه اقدامات لازم برای بازگشت نظم عمومی و تأمین منافع شهروندان در چارچوب قانون اساسی این کشور هستند.
روز گذشته رسانههای غربی از برخی تجمعات اعتراضی در کوبا خبر دادند و این موضوع با واکنش سریع رئیس جمهور این کشور روبرو شد. «میگوئل دیاز-کانل برمودز» دبیر اول کمیته مرکزی حزب حاکم و رئیس جمهور کوبا، با حضور در تلویزیون این کشور با مردم کشورش سخن گفت و با اشاره به برخی اعتراضات اظهار داشت که مردم کوبا حاکمیت کشور خود را به کشور دیگری تحویل نخواهند داد.
رئیس جمهور کوبا در اظهارات خود همچنین درباره مشارکت واشنگتن در اقدامات بی ثبات کننده سیاسی علیه کوبا که در ایام بیماری همه گیر کرونا، تشدید شده، هشدار داد. او گفت که اعتراضها واقعی بوده است اما «مزدوران» آمریکا با استفاده از رسانههای اجتماعی از این اعتراضها سو استفاده کردند. رئیس جمهوری کوبا البته هشدار داد که تحرکات بعدی تحمل نخواهند شد.
نظر شما