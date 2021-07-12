بستری ۱۱۸‬ بیمار‬ کرونایی‬ در استان بوشهر/ ۹۹ نفر ترخیص شدند

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۱۸ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۹۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۴۶۲ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۴۲ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بوده و ۱۲ نفر در وضعیت حاد بیماری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت سه فوتی جدید کرونایی در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۳۰۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۵۷ هزار و ۴۴۷ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.