بستری ۱۱۸‬ بیمار‬ کرونایی‬ در استان بوشهر/ ۹۹ نفر ترخیص شدند

سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۱۸ بیمار جدید در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۹۹ نفر نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۴۶۲ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۴۲ نفر در بخشهای مراقبتهای ویژه بوده و ۱۲ نفر در وضعیت حاد بیماری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت سه فوتی جدید کرونایی در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۳۰۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۵۷ هزار و ۴۴۷ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شدهاند.
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