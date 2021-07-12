  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۰

ثبت ۳ فوتی جدید؛

بستری ۱۱۸‬ بیمار‬ کرونایی‬ در استان بوشهر/ ۹۹ نفر ترخیص شدند

بستری ۱۱۸‬ بیمار‬ کرونایی‬ در استان بوشهر/ ۹۹ نفر ترخیص شدند

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ثبت سه مورد جدید فوت کرونایی در استان، از افزایش تعداد موارد بستری در بخش‌های کرونایی خبر داد.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۱۱۸ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۹۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۴۶۲ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۴۲ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بوده و ۱۲ نفر در وضعیت حاد بیماری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ثبت سه فوتی جدید کرونایی در استان خبر داد و بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۳۰۷ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۵۷ هزار و ۴۴۷ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 5256497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها