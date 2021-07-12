به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی شامگاه دوشنبه در آستانه بازی حساس تیمش شهرخودرومشهد برابر میزبانش نساجی مازندران افزود: بازی سختی برابر تیم نساجی داریم و در ۴ بازی مانده تا پایان این رقابت‌ها، حساسیت هم برای تیم‌هایی که در صدر وپایین جدول هستند، به طور یکسال وجود دارد.

وی ادامه داد، تیم شهرخودرو هم مثل بقیه تیم‌ها برای کسب پیروزی و ۳ امتیاز تلاش خواهد کرد.

نساجی امسال متفاوت درلیگ بود

مربی تیم شهرخودرو مشهد با بیان اینکه بازی برابر تیم نساجی سخت هست و تیم نساجی امسال درلیگ برتر خیلی متفاوت ظاهرشده است، گفت، تیم نساجی از ابتدای فصل تاکنون، تغییراتی درکادر فنی تیم و همچنین بازیکنان داشته، اما همیشه به عنوان یک تیم محکم، پرانرژی وبا انسجام برابر حریفان عمل کرده بود.

نوازی تصریح کرد، البته تیم ما هم به لحاظ شخصیتی به جایگاه واقعی خودش رسیده و دربازی‌هایی که هفته‌های گذشته برابر حریفان داشته هم درنتیجه وهم بازی خوب عمل کرده است.

وی با مطلوب ارزیابی کردن شرایط تیم شهرخودرو گفت، که امیدوارم بازی دو تیم شهرخودرو مشهد و نساجی فارغ از نتیجه، کیفیت فنی بالایی داشته باشد و امیدواریم که بازی خوبی را انجام دهمیم وسربلند به مشهد برگردیم.

نوازی یادآورشد، که برای بازی برابر تیم نساجی بازیکن محروم نداریم، اما ۳ بازیکن این تیم به علت مصدومیت نمی‌توانند تیم را همراهی کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، درچارچوب هفته بیست وهفتم رقابتهای لیگ برترفوتبال باشگاه‌های کشوردیدار دو تیم نساجی مازندران وشهرخودرومشهد از ساعت ۲۱ شامگاه سه شنبه ۲۲ تیرماه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می‌شود.