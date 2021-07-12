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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۸

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

۳۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی زنجان واگذار می شود

۳۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی زنجان واگذار می شود

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان از افتتاح ۳۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی استان زنجان خبر داد و گفت: طی هفته بهزیستی این تعداد واحد مسکونی به مددجویان استان واگذار خواهد شد.

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ۲۲ تیرماه تا ۲۹ هفته بهزیستی نامگذاری شده است، گفت: این هفته برنامه‌های مهمی توسط بهزیستی استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۹ هزار خانواده معادل بیش از ۸۹ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵ هزار نفر هر ماه مستمری می‌گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از افتتاح ۳۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی استان زنجان خبر داد و گفت: طی هفته بهزیستی این تعداد واحد مسکونی به مددجویان استان واگذار خواهد شد.

محمدی قیداری بر لزوم مناسب سازی مبلمان شهری در استان زنجان تاکید کرد و گفت: باید این مهم در استان به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مناسب سازی فرهنگی در جامعه به خوبی افتاده و باید به مناسب سازی شهری هم ویژه توجه شود چرا که توجه به این امر مهم باعث می‌شود تا معلول در جامعه حضور داشته ودر فعالیت‌های مختلف فعالیت کند و استقلال لازم را داشته باشد و در راستای تحقق این مهم هم همه دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کنند.

کد مطلب 5256603

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