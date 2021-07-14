واگذاری ۲۴۸۳ واحد مسکونی به مددجویان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید صباح قریشی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون جمعیت معلولان تحت پوشش این سازمان با رشد دو برابری به ۲۴ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: از حدود ۳۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی در استان کردستان بیش از ۶ هزار نفر را زنان بی سرپرست و بدسرپرست تشکیل می‌دهند و این افراد به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان مستمری ماهیانه دریافت می‌کنند.

قریشی اعلام کرد: هم اکنون تنها ۱۰۰ زن سرپرست خانوار در نوبت حمایت قرار دارند و از این لحاظ استان برتر کشور هستیم.

مدیر کل بهزیستی کردستان اعلام کرد: ۲۵ گروه ۱۵ نفره همیار بانوان در سطح استان مشغول به فعالیت هستند و از کمک‌های بلاعوض گرفته تا خدمات تأمین مالی خرد را به افراد تحت پوشش ارائه می‌کنند.

قریشی افزود: هم اکنون ۱۷۵ کودک بی سرپرست نزد اقوام خود و تحت نظارت این سازمان زندگی می‌کنند و۱۵۰ نفر نیز در مراکز شبانه روزی بهزیستی مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰۰ خانواده کردستانی درخواست فرزند خواندگی را به این اداره کل ارائه کرده اند و در نوبت قرار دارند.

قریشی در ادامه سخنان خود به مبحث مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: تمام افراد دو معلولیتی شامل مسکن می‌شوند و این نهاد خود را متعهد به این امر می‌داند.

وی اعلام کرد: هم اکنون ۳۱۰ خانواده دارای دو معلول فاقد مسکن هستند که ۲۳۲ خانواده در مناطق شهری هستند.

قریشی افزود: طی هفته جاری ۱۰۱ واحد مسکونی به مددجویان کردستانی واگذار می‌شود و ۶۵۹ واحد نیز در دست احداث است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو هزار و ۴۸۳ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده است اما حدود شش هزار و ۱۰۰ خانوار هم فاقد مسکن هستند.

قریشی اظهار داشت: برای ساخت مسکن مددجویان در مناطق روستایی ۸۵ میلیون تومان و در مناطق شهری ۱۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.