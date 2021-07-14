افزایش شمار قربانیان آتش سوزی بیمارستان عراق به ۱۲۴ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مرکز دفاع مدنی عراق اعلام کرد که کشته‌های آتش سوزی بیمارستان امام حسین (ع) در شهر الناصریه به ۱۲۴ تن افزایش یافته است.

احتمال دارد هنوز چند نفر زیر ساختمان تخریب شده در اثر آتش سوزی باقی مانده باشند.

بنابراین گزارش، آتش سوزی در بخش قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام حسین استان ذی قار رخ داد.

در پی این حادثه که بامداد سه شنبه رخ داد، مدیر بهداشت ذی قار، رئیس بیمارستان و رئیس آتش نشانی این استان بازداشت شدند. استاندار ذی قار روز گذشته را عزای عمومی اعلام کرد.

این حادثه واکنش مقامات عراقی را برانگیخته است. برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که حادثه بیمارستان امام حسین و پیش از آن بیمارستان ابن الخطیب نتیجه فساد و سوء مدیریتی است که در کشور ریشه دوانده است.