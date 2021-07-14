علیرضا فغانی انتخاب خوبی برای قضاوت دربی است

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا فغانی داور باتجربه و کشورمان که بسیاری او را از بهترین داوران دنیا می‌دانند، به عنوان داور دربی انتخاب شد.

در خصوص این انتخاب پیمان صاحب جمعی پیشکسوت آبی پوشان به خبرنگار مهر گفت: فغانی به حق یکی از بهترین داوران دنیاست و تجارب بسیار ارزنده‌ای دارد. وقتی فغانی به استرالیا مهاجرت کرد افسوس خوردم چون او را یکی از سرمایه‌های ورزش ایران می‌دانم و حالا خوشحالم که به بهانه قضاوت دربی بار دیگر شاهد حضور او در فوتبال ایران هستم.

صاحب جمعی تصریح کرد: فغانی یک چهره بین‌المللی است و قطعاً بیش از هر چیز دیگری نگران حیثیت کاری خودش است. خیلی مسائلی که بعضاً در فضای مجازی نسبت به او مطرح می‌شود را قبول ندارم و معتقدم فغانی می‌تواند به خوبی از پس قضاوت این بازی بر بیاید و اگر اشتباهی هم پیش بیاید، قطعاً باید آن را پای خطای انسانی نوشت.

پیشکسوت آبی پوشان در خصوص دربی حذفی تصریح کرد: گرچه شرایط دو تیم قبل از این دیدار اصلاً برای پیش بینی نتیجه منطقی نیست، اما باید گفت شرایط تیمی استقلال قبل از این دیدار به مراتب بهتر از پرسپولیس است و امیدوارم مجیدی بتواند از این شرایط برتری استفاده کند.

وی اضافه کرد: البته منظور من شرایط فنی تیم بود و نه شرایط مالی و مدیریتی چون در این قسمت واقعاً وضعیت پرسپولیس بهتر است. اما مجیدی توانسته شرایط فنی تیمش را در سطح بالایی حفظ کند که این از هنر او بود.

مدافع سابق آبی پوشان بیان داشت: شرایط استقلال در فاز تهاجمی خوب بود، اما در فاز تدافعی مشکل داشت که خوشبختانه این مشکل رفع شده است. آمار هم همین را نشان می‌دهد. شاگردان مجیدی نه تنها در ۶ بازی اخیرشان فقط یک گل خورده‌اند، بلکه بسیار کم به تیم‌های مقابل فرصت داده‌اند.

صاحب جمعی در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه در بین بازیکنان استقلال چند نفر هم هستند که می‌توانند با نبوغ ذاتی و خلاقیت‌های فردی سرنوشت چنین دیدارهایی را رقم بزنند که از جمله آنها می‌توان به فرشید اسماعیلی، مهدی قایدی و ارسلان مطهری اشاره کرد.

پیشکسوت آبی پوشان در خاتمه تاکید کرد: به عنوان یک استقلالی امیدوارم این دیدار با برتری این تیم به پایان برسد، اما واقعاً پیش بینی نتیجه دربی غیر ممکن است.