به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل پیش از ظهر در بیستمین جلسه شورای معادن استان که به ریاست آشناگر استاندار سمنان و با حضور ویدئو کنفرانسی اعضای شورای در استانداری برگزار شد گفت: با رأی اعضای شورا هشت معدن سلب صلاحیت و انتزاع شدند همچنین انتزاع و سلب صلاحیت معادن به دلایل مختلفی اعم از عدم فعالیت، عدم انجام تعهدات و استخراج لازم، عدم انجام اقدامات برای تمدید پروانه و یا اتمام انقضای اعتبار پروانه بهره برداری انجام شده است.

وی افزود: با دستور استانداری اعضای کمیته کارشناسی شورای معادن موظف هستند نسبت به سلب صلاحیت معادن، تمامی موارد قانونی و کاری را مدنظر قرار دهند و تصمیمات دقیقی گرفته شود و بعد از تصویب سلب صلاحیت این معادن دیگر نیازی به بررسی مجدد و طرح موضوع در شورا نباشد.

دبیر شورای معادن استان سمنان با بیان اینکه در این جلسه درخواست ۹ بهره بردار معدن در خصوص تعطیلی موقت مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر، با درخواست تعطیلی موقت این تعداد معدن موافقت شد، بیان کرد: استقرار دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن باید در استان محل استقرار معدن باشد و تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و سایر خدمات منوط به استقرار دفاتر معادن در استان محل استقرار معدن خواهد بود.

تشنه دل با بیان اینکه در سال ۹۹ عملاً بیش از ۸۰ درصد افزایش وصولی در بحث حقوق دولتی معادن در استان، نسبت به سال ۹۸ داشتیم، بیان کرد: ما در حال حاضر بدهکار عمده در سیستم حقوق دولتی مکتسبه از معادن در استان نداریم همچنین سعی کردیم یک سری از معادن در استان که بلاتکلیف بودند را با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تعیین تکلیف کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، ۶۴۹ پروانه بهره برداری، ۵۰ گواهی کشف و ۱۳۳ پروانه اکتشاف معادن در استان وجود دارد، افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹، بحث فعال سازی معادن غیرفعال آغاز شد، ۶۴۸ معدن در ابتدای سال در استان دارای پروانه بهره برداری بودند که از این میزان ۳۷۴ معدن غیرفعال بودند که با اقدامات صورت گرفته در نهایت در انتهای سال تعداد معادن غیرفعال استان به ۱۰۴ عدد کاهش یافت.