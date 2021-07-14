به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه دستگیرههای متنوعی در رنگها و طرحهای مختلف در بازار وجود دارند. دستگیره که یکی از یراق آلات کابینت محسوب میشود، در جنسهای مختلفی مانند برنج، آلومینیوم، آهن یا زاماک ساخته میشود. همچنین در رنگهای طلایی و کرومی آبکاری میشوند. این دستگیرهها، علاوه بر جنبه کاربردی، زیبایی دکوراسیون داخلی منزل را افزایش میدهند. دستگیره در و کابینت باید از استحکام بالایی برخوردار باشد و شفافیت و رنگ آن پس از مدتی تغییر نکند. اگر شما هم به دنبال خرید جدیدترین انواع دستگیره در و کابینت هستید که در کنار برخوردار بودن از کیفیت بالا، ظاهر زیبایی هم داشته باشند به شما پیشنهاد میکنیم که به فروشگاه آنلاین شهر یراق به آدرس www.shahreyaragh.com مراجعه کنید.
یکی از مهمترین بخشهای یک خانه، در ورودی است. اگر دستگیره در شما زیبا و شیک به نظر برسد، خانه شما نیز زیباتر دیده خواهد شد. آپارتمان نشین ها برای افزایش امنیت خانه خود بهتر است از یک دستگیره امن و باکیفیت استفاده کنند. اولین موردی که در هنگام خرید دستگیره در باید به آن توجه کنید رنگ در است. رنگ دستگیره باید با رنگ در همخوانی داشته باشد تا زیبایی خانه بیشتر شود. جنس دستگیره نیز باید با جنس در ست شود. علاوه بر دستگیره در، دستگیره کابینت نیز یکی دیگر از مهمترین یراق آلاتی است که در زیبایی درب کابینت و حتی زیبایی آشپزخانه شما اهمیت ویژه ای دارد؛ بنابراین در کل انتخاب و خرید دستگیره در و کابینتی که هم زیبا باشد و هم از متریال باکیفیتی در ساخت آن استفاده شده باشد از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
اهمیت خرید دستگیره در زیبا و با کیفیت
تنوع بالا دستگیره در میتواند شما را در انتخاب دستگیره در مناسب با مشکل روبرو کند. بنابراین برای خرید باکیفیت ترین و بهترین نوع دستگیره باید دقت کافی را به خرج دهید. شاید فکر کنید یک دستگیره در به این کوچکی، تاثیری در زیبایی منزل ندارد. ولی از جمله یراق آلات در که در اولین نگاه دیده میشود، دستگیر آن است. دستگیره در توجهات را به خود جلب میکند و میتواند درب منزل شما را زیباتر نشان دهد. دستگیره در اهرمی مدرن به شمار میرود که میتواند در زیباسازی دکوراسیون داخلی منزل یک نقش مهم ایفا کند. زیرا علاوه بر جنبه کاربردی، یک عنصر تزئینی نیز به شمار میرود.
نکات حائز اهمیت هنگام خرید دستگیره کابینت
حتماً هنگام خرید به مدل دستگیره که یکی از مهمترین یراق آلات کابینت محسوب میشود، توجه کنید. زیرا دستگیره کابینت مناسب علاوه بر خودنمایی، زیبایی دکوراسیون آشپزخانه را افزایش میدهد. برای مثال اگر کابینتهای شما های گلاس و مدرن است از طرحهای سفید و ساده استفاده کنید. از طرفی دستگیرههای کشیده با خطوط ساده میتواند زیبایی کابینتهای شما را افزایش دهد و آن را مدرن تر نشان دهد.
حتماً به هماهنگی رنگ دستگیره با رنگ و طرح آشپزخانه دقت کنید. در غیر این صورت ممکن است آشپزخانه شما زیبا دیده نشود. به عبارت دیگر این جز یراق آلات کابینت، تکمیل کننده کابینت است. دستگیره کابینت که یکی از یراق آلات کابینت است که با وجود کوچک بودن میتواند دکوراسیون آشپزخانه را شگفت انگیز کند. شاید تاثیرگذاری دستگیرهها برای شما محسوس نباشد ولی دستگیره کابینت نقشی مهم در آشپزخانه دارد.
اگر میخواهید بدون تغییرات اساسی و پرهزینه آشپزخانه خود را تغییر دهید، با خرید دستگیرههای دکوری و جدید میتوانید در زمان و هزینه صرفه جویی کنید و صاحب یک آشپزخانه زیبا و جدید شوید. همچنین نصب دستگیره کابینت نیازی به نصاب ندارد. بنابراین اگر دکوراسیون آشپزخانه شما همراه با یراق آلات کابینت قدیمی و کسل کننده شده است، میتوانید به راحتی یک دستگیره شیک و جدید خریداری کنید و ظاهر آشپزخانه خود را دگرگون کنید.
جدیدترین انواع دستگیره کابینت
در ادامه شما را با جدیدترین انواع دستگیره کابینت که میتوانید هر یک از آنها را از فروشگاه آنلاین شهر یراق به آدرس www.shahreyaragh.com خریداری کنید آشنا میکنیم.
دستگیره دو پیچ ساده
با این نوع دستگیرهها میتوانید به راحتی از در کابینت استفاده کنید. دو پیچ اطراف دستگیره، ظاهری جدید به کابینت هدیه میدهد. این نوع دستگیره در اندازهها و سبکهای متنوع در بازار وجود دارد. بیشتر خریداران، این نوع دستگیره را برای کابینتهای پهن و بزرگ استفاده میکنند.
دستگیره دو پیچ فنجانی
این دستگیره برای کابینتهای کشویی، یک انتخاب مناسب محسوب میشود. شکل منحصر به فرد و نیم دایرهای آن به شما اجازه میدهد فقط با یک دست آن را باز و بسته کنید. این نوع دستگیره کابینت در سبکها و رنگهای متنوع طراحی و به فروش میرسد.
دستگیره دو پیچ لبه ای
این نوع دستگیره کابینت یک سبک مینیمالیستی و معاصر به شمار میرود. این دستگیره در لبه کابینتها نصب میشود. مکان نصب این دستگیره به سلیقه شما بستگی دارد. برای باز کردن این نوع دستگیره فقط کافی است آن را با انگشتان خود فشار دهید. این نوع دستگیره نیز در سبکها و اندازههای مختلف در بازار وجود دارد.
دستگیره توکار
این دستگیره یکی از جدیدترین انواع دستگیره کابینت محسوب میشود و محبوب خریداران است. دستگیره توکار میتواند برای کابینتهای ام دی اف یک انتخاب عالی به شمار رود و تاثیر قابل توجهی بر آنها بگذارد. این نوع دستگیره در سبکها، رنگها و اندازههای متنوعی مانند مستطیلی، دایرهای و مربعی به فروش میرسد.
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