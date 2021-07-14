سهام عدالت قابل انتقال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت با بیان اینکه در بخش فروش سهام عدالت شاهد فروش اکثر سهمها هستیم، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار سفارشگیری از سوی سپردهگذاری در حال انجام است، به این شکل که هر کسی سفارش فروش داشته باشد سفارش مربوطه ثبت و برای کارگزاران ارسال میشود تا آن سهم فروخته شود.
وی درباره سهام عدالت و اینکه برخی افراد پرسیده بودند سهام عدالت در برخی پرتفویها موجود و در برخی وجود ندارد، افزود: افراد پرتفویهای به روز شده خود را میتوانند با مراجعه به سایت سهام عدالت مشاهده کنند. افرادی هم که در سامانه سجام ثبت نام کردهاند میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن) دی دی ان) و یا درگاه یکپارچه بازار سرمایه، از وضعیت سهام خود مطلع شوند.
مدیر فنی سهام عدالت در خصوص انتقال سهام عدالت به پرتفوی کارگزاریها، گفت: سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند و نماد آنها باز است، با انتخاب تغییر کارگزار ناظر و به دنبال آن حضور در پرتفوی کارگزاری، معاملات خود را انجام دهند.
وی ادامه داد:، اما افرادی که هنوز شرکت آنها ثبت نشده و کارهای پذیرش آنها تکمیل نشده است، نمیتوانند معامله و مابقی نیز که ثبت شده، اما قابل معامله نیستند و نماد آنها بسته است میتوانند در پرتفوی خود آورده و روی آن اقدامی انجام ندهند.
حسنلو در خصوص سهام عدالت بازنشستگان نیز گفت: برای بازنشستگان، سهام یک میلیون تومانی پرداخت شد. در سال ۹۴ طبق اطلاعیهای اعلام شد که فرد مورد نظر از یک میلیون تومان، صاحب سود ۵۰۰ هزار تومانی شده است و اگر فردی خواهان کل آن یک میلیون است، باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب خزانه دولت واریز کند. البته متأسفانه این اتفاق توسط برخی بازنشستگان انجام نشد و دولت به همراه سازمان خصوصی سازی، سهام آنها را به ۵۰۰ هزار تومان تقلیل داد.
مدیر فنی سهام عدالت درباره دریافت دریافت اعتبار سهام عدالت افزود: در حال حاضر دو بانک ملی و تجارت به صورت آنلاین کارهای مربوط به تقاضا و ثبت نام افراد متقاضی دریافت کارت اعتباری و یا وام سهام عدالت را در حوزه بانکی انجام دادهاند؛ همچنین به طور آنلاین سهام آنها به وثیقه گذاشته شده است تا اعتبار برای افراد پرداخت شود. لازم به ذکر است؛ این سرویس به همه بانکها داده شده است. دو بانک ملی و تجارت از اسفندماه سال گذشته این سیستم را به بهره برداری رساندهاند و مابقی بانکها نیز در حال پیاده سازی و اجرا آن هستند.
وی اضافه کرد: مقدار این اعتبار ۷ میلیون تومان است و پرداخت به شکل آنلاین در اختیار افراد گذاشته میشود.
حسنلو در خصوص جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: موضوع جاماندگان از سهام عدالت، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما هنوز مصوب نشده است؛ این موضوع در صورت تصویب به سازمان خصوصی سازی اعلام و کارهای اجرایی به ما سپرده میشود.
نظر شما