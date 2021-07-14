شهرستانهای همدان پایلوت رشته های ورزشی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی‌زاده در آئین رونمایی سایت کمپ تیم‌های ملی، با بیان اینکه ۶۶ نفر کاروان ایران را در المپیک توکیو تشکیل می‌دهند و از افتخارات ما حضور تیم والیبال در المپیک است، تصریح کرد: ۱۹ مدال طلا در المپیک داشتیم که چهار مدال طلا برای قبل از انقلاب و ۱۵ مدال طلا بعد از انقلاب است.

وی ادامه داد: پروژه‌ها و دستاوردهای خوبی در حوزه ورزش انجام شده و ما فقط بیش از ۲ هزار متر پروژه چمن مصنوعی مورد بهره‌برداری قرار دادیم.

تقی‌زاده با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم ورزشی در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه توسط رئیس جمهور، گفت: این دو پروژه مهم در ساری و شیراز در کنار سایر پروژه‌های کوچک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه استان همدان را استان بسیار خوبی از نگاه مدیریتی می‌دانم، اظهار کرد: در رابطه با مجموعه باستانی رزن که ۴۵ درصد پیشرفت دارد، به اتفاق استاندار کمک می‌کنیم سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه این رونمایی ابعاد مهمی مانند ابعاد ورزشی، بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد، افزود: تلاش می‌کنیم تمام شهرستان‌های استان، ورزشگاه داشته و هر شهرستان پایلوت کشوری یک رشته ورزشی باشد.