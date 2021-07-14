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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۴۸

شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛

آب بلوار «آفریقا»ی تهران از ساعت ۲۳ چهارشنبه قطع می شود

آب بلوار «آفریقا»ی تهران از ساعت ۲۳ چهارشنبه قطع می شود

تهران- شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: آب بلوار «آفریقا»ی تهران از ساعت ۲۳ چهارشنبه تا پنج صبح پنجشنبه قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: به‌منظور انجام پاره‌ای عملیات عمرانی آب‌رسانی، از ساعت ۲۳ چهارشنبه ۲۳ تیرماه تا ساعت ۵ صبح پنجشنبه آب شرب محدوده بلوار آفریقا دچار قطع یا کاهش فشار می‌شود.

محدوده قطع و کاهش فشار آب از سمت شمال بلوار آفریقا، خیابان گلدان، حدفاصل خیابان‌های کمبوجیه و خرسند، از سمت جنوب بلوار آفریقا، حدفاصل خیابان گلدان تا خیابان روانپور، از سمت غرب خیابان کمبوجیه، حدفاصل خیابان‌های روانپور تا خرسند و از سمت شرق بلوار آفریقا است.

این اطلاعیه می‌افزاید: براساس این گزارش، تانکرهای آب‌رسانی برای تأمین آب شرب شهروندان این محله از تهران در بلوار آفریقا مستقر می‌شود.

کد مطلب 5258187

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