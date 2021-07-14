بارندگی در ۲۳ ایستگاه سیستان و بلوچستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن بستانی اظهار داشت: همانطور که انتظار میرفت بارشهای همرفتی سامانه مونسون هند در شبانهروز گذشته نیز نواحی مرکزی، جنوبی و جنوب شرق سیستان و بلوچستان را فرا گرفت.
وی افزود: تاکنون از حدود ۲۳ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان بارندگی گزارش شده که حجم و دامنه بارشهای آن برای این موقع از سال قابل توجه بوده به طوری که فقط از ایستگاه باران سنجی «کجدر» از توابع شهرستان سرباز ۲۹ میلیمتر باران گزارش شده است.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین از ایستگاههای «سیرکان» ۱۶، «بهشت آباد» بمپور و شهر سیب و سوران ۱۱، «رئیس آباد» راسک ۱۰.۵، شهر پیشین ۸.۸، شهر بزمان و «کهنوک میرآباد» لاشار ۷ میلیمتر بارش گزارش شده است.
بستانی تصریح کرد: بر اساس خروجی نقشههای پیشیابی و مدلهای جوی همچنان بارشهای مونسون در نواحی جنوبی، شرق و جنوب شرق و مناطق مرکزی استان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: پیشبینی میشود منطقه اثر بارشها در شهرستانهای سرباز، راسک، نیکشهر، قصرقند، فنوج، چابهار، دشتیاری، کنارک، ایرانشهر، بمپور، دلگان، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، ارتفاعات جنوبی تفتان، خاش و گلشن باشد.
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: توصیه میشود در زمان فعالیت سامانه از قرارگیری در فضای باز به شدت اجتناب و از هرگونه صعود به ارتفاعات، حتی ارتفاعات کوتاه به سبب خطر برخورد صاعقه خودداری شود.
عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان اضافه کرد: به دامداران نیز توصیه میشود در ساعات بعد از ظهر از چرای دامها در مراتع مرتفع خودداری کنند
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