تیم ملی والیبال به ترکیب اصلی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی مردان به رهبری ولادیمیر آلکنو در پایان تمرین عصرگاهی خود در روز چهارشنبه از بازیکنان (رضا عابدینی و مجتبی میرزاجانپور)، دستیاران مربیگری (عظیم جزیده، کامبیز یعقوبی و داوود مقبلی)، آنالیزور دوم (علی تاج‌الدین)، ماساژور (علیرضا پیشیاره)، جهانگیر سیدعباسی (سرپرست کمیته آموزش فدراسیون)، مصطفی الماسپور (مسؤول سالن و تدارکات) و سایر همکارانی که در جریان اردو به شکل تمام‌وقت در خدمت تمرینات تیم ملی بودند، سپاسگزاری و خداحافظی کرد.

این آخرین تمرین توپی ملی‌پوشان بود. تیم ملی تا اعزام به بازی‌های المپیک توکیو (شنبه‌شب) تنها یک جلسه تمرین بدنسازی با وزنه خواهد داشت.

سعید معروف، جواد کریمی، سیدمحمد موسوی، مسعود غلامی، علی‌اصغر مجرد، امیر غفور، صابر کاظمی، میلاد عبادی‌پور، میثم صالحی، مرتضی شریفی، مهدی مرندی و آرمان صالحی ۱۲ بازیکن تیم ملی اعزامی به المپیک توکیو هستند.

ولادیمیر آلکنو (سرمربی)، توماسو توتولو (دستیار اول)، محمدرضا تندروان (دستیار دوم)، سیامک افروزی (پزشک و تراپیست)، مهدی خباز (بدنساز)، نوید مشجری (آنالیزور) و مانلی کسرایی (مترجم) کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند و امیر خوش‌خبر نیز سرپرستی تیم ملی را بر عهده دارد.