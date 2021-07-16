ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان چرداول

محمدتقی کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالانه بر اثر حوادث مختلف از جمله آتش سوزی خسارات زیادی به جنگل‌ها وارد می‌شود.

وی گفت: در این بین با هدف حفظ و حراست از جنگل‌ها و توسعه کاشت نهال یکی از بزرگترین نهالستان‌های استان ایلام در شهرستان چرداول این روزها فعالیت گسترده‌ای دارد.

وی افزود: نهالستان خرم در سال ۹۲ با ظرفیت تولید ۵۰ هزار اصله نهال با گونه‌های بومی منطقه احداث شده و در حال حاضر ظرفیت نهالستان بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال است.

مدیر منابع طبیعی چرداول بیان کرد: توسعه کاشت گیاهان دارویی در سال‌های اخیر در این نهالستان از اولویت بیشتری برخوردار است.

کوشا عنوان کرد: در این نهالستان برای جلوگیری از هدر رفت آب از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای نیز استفاده شده است.

وی اضافه کرد: تولید گونه‌های بومی، توسعه جنگل و توسعه زراعت چوب به منظور کاهش خسارت وارده به جنگل‌ها با توجه به طرح تنفس بهره برداری جنگل‌های شمال انجام شده است.