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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۶

آیت‌الله علوی گرگانی مطرح کرد:

ضرورت ریشه کنی ربا در جامعه توسط قوه قضائیه

ضرورت ریشه کنی ربا در جامعه توسط قوه قضائیه

قم- یکی از مراجع تقلید گفت: متأسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضائی باید با تمام توان در رفع این آسیب تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علوی گرگانی صبح جمعه در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضائیه با تبریک انتصاب ایشان به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت مهم گفت: انتظار داریم دستگاه قضا ربا را از جامعه حذف کند.

مرجع تقلید شیعیان افزود: متأسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضائی باید با تمام توان در رفع این آسیب تلاش کند.

آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی ضمن تاکید بر رفع هر چه سریع‌تر این مشکل تصریح کرد: در روحیات رئیس جدید دستگاه قضا می‌بینیم که در حد توان این مشکل را بتواند مرتفع کند.

این مرجع تقلید در پایان سخنانش به اجرای طرح تحول قضائی اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح شاهد موفقیت روز افزون دستگاه قضائی خواهیم بود.

کد مطلب 5258947

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