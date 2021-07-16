دیدار رئیس قوه قضائیه با آیت الله سبحانی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس جدید قوه قضائیه صبح جمعه در سفری یک روزه به قم با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله سبحانی در این دیدار به ذکر توصیههایی به رئیس دستگاه قضا پرداخت و گفت: باید مباحث فقهی برای قضات گفته شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
این مرجع تقلید با استقبال از تلاشهای دستگاه قضا برای حمایت از تولید، خاطر نشان کرد: باید سرمایههای خارج کشور را به سمت داخل جذب کنید و امنیت قضائی و اقتصادی را در کشور فراهم کنید.
آیتالله سبحانی همچنین از آمادگی خود برای پاسخگویی به سوالات ارجاعی دستگاه قضا که نیازمند نظر فقهی مراجع است، خبر داد و گفت: ما سعی میکنیم به سوالات فقهی شما پاسخ دهیم تا شما هم شب و روز برای رفع مشکلات معیشتی و امنیتی کار کنید.
وی در پایان از رئیس جدید دستگاه قضا خواست که مسیر تحول را با قدرت ادامه دهد و از خود یادگاری ارزشمند به جا بگذارد که موجب رضایت و خرسندی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود.
رئیس قوه قضائیه پیشتر با آیت الله حسین نوری همدانی از دیگر مراجع تقلید و آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) نیز دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضائیه در بدو ورد به قم به زیارت حرم حضرت معصومه (س) رفته و سپس با حضور بر مزار حضرات آیات بهجت، مصباح یزدی و دیگر علما در جوار مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه (س)، نسبت به مقام شامخ این علمای ربانی ادای احترام کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین با حضور بر مزار آیتالله محمد یزدی و قرائت فاتحه، یاد و خاطره رئیس اسبق قوه قضائیه را گرامی داشت.
نظر شما