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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

قرعه کشی والیبال قهرمانی آسیا انجام شد

هم‌گروهی تیم ملی والیبال ایران با پاکستان، تایلند و هنگ‌کنگ

هم‌گروهی تیم ملی والیبال ایران با پاکستان، تایلند و هنگ‌کنگ

قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا برگزار شد و ایران در گروه دوم این بازی‌ها با پاکستان، تایلند و هنگ‌کنگ هم‌گروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مراسم قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز (۲۵ تیرماه) با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه به صورت آنلاین برگزار شد.

این رقابت‌ها در حالی قرار است از ۲۱ تا ۲۸ شهریورماه برگزار شود که تیم ملی والیبال ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، در صدر گروه B قرار گرفت و با تیم‌های پاکستان، تایلند و هنگ‌کنگ هم‌گروه شد.

ژاپن نیز به عنوان میزبان مسابقات در صدر گروه A ایستاد.

ایران در اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود. تایلند و پاکستان هم به ترتیب دومین و سومین حریف ایران هستند.

گروه‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا:

گروه A: ژاپن، هند، قطر، بحرین
گروه B: ایران، پاکستان، تایلند، هنگ‌کنگ
گروه C: استرالیا، چین، سریلانکا، کویت
گروه D: کره جنوبی، چین‌تایپه، قزاقستان، عربستان سعودی

برنامه بازی‌های ایران:

۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) ایران – هنگ‌کنگ
۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) ایران- تایلند
۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) ایران – پاکستان

کد مطلب 5259090

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    نظرات

    • ... IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      زنگ تفریحن
    • ایرانی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
      1 0
      پاسخ
      😏😏به راحتی اب خوردن

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