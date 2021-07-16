روند صعودی بیماران کرونایی در گیلان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، انوش دهنادی مقدم عصر جمعه در گفتگویی با اشاره به آخرین آمارهای کرونایی استان گیلان، اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۲۳ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان گیلان بستری شدند.

وی افزود: با بستری این تعداد بیمار مجموع بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان گیلان به ۵۳۳ بیمار رسید.

معاون درمان علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه همچنان شاهد روند افزایشی بیمار در استان هستیم، گفت: حال ۷۸ بیمار کرونایی بد و در بخش مراقب‌های ویژه بستری هستند.

وی عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نزدن ماسک، و حضور مسافران را از مهم‌ترین عوامل روند صعودی بیماری برشمرد و از شهروندان درخواست کرد با رعایت شیوه‌های نامه‌های بهداشتی از شیوع بیشتر این بیمار کشنده جلوگیری کنند.