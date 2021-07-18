بحران مالی دوباره در پرسپولیس با بند جدید قراردادها!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با شکست در دربی نود و ششم پایتخت مقابل استقلال از حضور در نیمه نهایی جام حذفی بازماند که مسئولان این باشگاه قبل از بازی حدود ۱۰ درصد از قراردادهای فصل جاری را پرداخت کردند.

سرخپوشان با دریافت این پول به ۶۰ درصد از مبلغ قراردادهای فصل جاری خود رسیدند اما همچنان از شرایط مالی خود ناراحت هستند.

بازیکنان این تیم بابت ۸ برد اخیر خود در لیگ برتر پولی را به عنوان پاداش دریافت نکرده اند؛ پاداش‌هایی که برای هر بازی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان در قراردادهای هر یک از بازیکنان لحاظ شده است؛ مبلغی که نسبت به دریافتی‌های اخیر همتایان خود در استقلال قابل مقایسه نیست.

بازیکنان پرسپولیس در حالی بابت عدم دریافت پاداش‌های خود از مسئولان باشگاه گلایه مند هستند که استقلالی‌ها حدود ۹۰ میلیون تومان به خاطر چهار برد اخیر خود دریافت کرده اند.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به مشکلات مالی خود بار دیگر معترض هستند و منتظر پرداختی دیگری در هفته جاری برای دریافت پاداش هستند.

مشکلات مالی باشگاه باعث شده تا بازیکنانی همچون احمد نورالهی، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، وحید امیری و مهدی شیری تمایلی برای تمدید قرارداد خود نداشته باشند. ضمن اینکه محمدحسین کنعانی زادگان نیز پیش از موعد به الاهلی قطر پیوست تا جمع شاگردان یحیی گل محمدی را در تابستان ترک کند.

بحران تابستانی مرسوم در پرسپولیس که هر سال در این باشگاه تکرار می‌شود و مشخص نیست سرخ‌ها چه آینده‌ای را در پیش خواهند گرفت.