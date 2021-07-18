به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در صفحه توئیتر سرکنسولگری گفت: هر چند با توجه به تحولاتی که در افغانستان به ویژه در شمال این کشور اتفاق افتاده است برخی فعالیت‌های کنسولی محدود شد، ولی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف بر اساس دستور العمل‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

گفتنی است، پیش‌تر و در پی وخیم شدن اوضاع امنیتی و سقوط چندین شهرستان در استان بلخ به دست طالبان، برخی رسانه‌ها از تعطیلی و تخلیه کنسولگری‌های ایران، ترکیه و پاکستان در شهر مزار شریف خبر داده بودند.