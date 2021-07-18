کاهش شهرهای قرمز فارس همزمان با افزایش تست های مثبت کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا قاسم پور بیان کرد: بر اساس آخرین طبقه بندی که در استان فارس اعلام شده است استان فارس دارای ۱۳ شهرستان با وضعیت قرمز بوده و ۱۶ شهرستان استان فارس نیز دارای وضعیت نارنجی است و تنها ۷ شهرستان دارای وضعیت زرد شیوع کرونا در سطح استان فارس هستند.
وی اضافه کرد: محدودیتهای کرونایی در استان فارس تا انتهای هفته ادامه خواهد داشت و روزانه واحدهای صنفی که مقررات را رعایت نکنند با آنها برخورد قانونی صورت گرفته و برخی از آنان پلمپ میشوند.
قاسم پور ادامه داد: ۶۰ درصد ظرفیت بیمارستانهای مرجع کرونا در استان فارس پر شده و روند مثبت شدن تستها در استان ۴۰ و این روند در شهرستان شیراز ۵۰ درصد است
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا میگوید درصد رعایت شیوه نامههای بهداشتی در استان فارس ۵۰ درصد عنوان شده که سه درصد بیشتر از میزان کشوری است.
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