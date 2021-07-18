پیگیری نمایندگان مشهد در مجلس برای حل مشکل نان

فاطمه رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همزمان با شروع مشکلات عرضه نان در مشهد و اطلاع از آن، پیگیر موضوع و ریشههای ایجاد آن شدیم، اظهار کرد: به منظور اطلاع از مطالبات مردم و نانوایان، علاوه بر گفتوگو با مردم در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم و هم با حضور در جمع نانوایان، جویای مسائل و دغدغههای آنان شدیم.
وی با اشاره به پیگیریهای روزانه این موضوع، ادامه داد: جلسات مستمری با استاندار خراسان رضوی، معاون اقتصادی استاندار و فرماندار مشهد برگزار شده که ضمن بررسی مشکل، خواستار تسریع در حل این مسئله شدیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین مرحله پیگیری مشکل نان، در جلسهای که به همراه دونفر دیگر از نمایندگان مشهد با استاندار محترم تشکیل شد، استاندار خراسان رضوی دستور پیگیری فوری رسیدگی به این موضوع را صادر کرد.
وی به ادامه پیگیریها از فرماندار مشهد مقدس اشاره و بیان کرد: این موضوع را از طریق وزارت صنعت و وزیر نیز پیگیری کردهایم و خواستار رسیدگی و حل سریع این مسائل شدیم زیرا نان قوت غالب مردم است.
رحمانی افزود: در مناطق کمبرخوردار نیاز به نان از سایر مناطق بیشتر احساس میشود و مسؤولان موظف هستند در اسرع وقت مشکل نان سفره مردم را حل کنند و ما نیز بهعنوان وکلای مردم، قویاً پیگیر این موضوع هستیم.
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