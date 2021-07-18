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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۹

شورای هیئات مذهبی کشور:

با رعایت پروتکل‌های کرونا،ایران رابه حسینیه‌ای عظیم تبدیل می‌کنیم

با رعایت پروتکل‌های کرونا،ایران رابه حسینیه‌ای عظیم تبدیل می‌کنیم

شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه محرم بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: نمی‌گذاریم روضه‌های ارباب کمرنگ و تعطیل شود و با التزام به دستورالعمل‌های بهداشتی سراسر ایران را به حسینیه تبدیل می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه محرم ۱۴۰۰ هجری شمسی در نشست مشهد مقدس بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

عاشورا، عرضه اثبات ظفرمندی انسان خدا گونه بر سپاه ابلیس است. حسین، تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. بار دیگر محرم این رستاخیز عظیم شیعیان و آزادی خواهان جهان از راه می‌رسد. عاشورا تجسم عینی عدالت طلبی، انسانیت و آوردگاه اثبات انسانیت و شرافت است و گویی از دیرباز تاکنون با فرارسیدن محرم حسینی خونی تازه در رگ‌های موحدان عالم جاری می‌شود خونی که جوشش و گرمای آن از دم ثارالله نشأت گرفته شده است.

شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه محرم حسینی اعلام می‌دارد: امسال نیز جامعه بزرگ هیئات مذهبی ایران اسلامی با لبیک به ندای هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی سرور آزادگان عالم آئین‌ها و مجالس سوگواری فرزند زهرای اطهر را با عظمت و شکوهی دوچندان و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سراسر ایران سربلند و اسلامی برگزار می‌کند.

شورای هیئات مذهبی کل کشور همچنین ضمن اعلام حمایت از سخنان عزت‌مندانه و روشنگرانه حجت‌الاسلام محمد قمی ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی کشور در خصوص لزوم برپایی مجالس سوگواری محرم و صفر اعلام می‌دارد، هیچ‌گاه نمی‌گذاریم روضه‌های ارباب بی‌کفن کمرنگ و تعطیل شود و با التزام به دستورالعمل‌های بهداشتی سراسر ایران را به حسینیه‌ای عظیم مبدل خواهیم کرد.

شورای هیئات مذهبی کشور از همه سازمان‌ها و نهادها کسبه و بازاریان و شهرداران و دهیاران مجدانه درخواست می‌کند تا نسبت به سیاه‌پوشی شهرها و روستاها اقدام کنند تا کشور بیش از گذشته رنگ و بوی محرم حسینی بگیرد.

شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه آغاز محرم الحرام از همه صاحبان مجالس هیئات مذهبی وعاظ روحانیان مداحان خطبا و خادمان مجالس تقدیر و تشکر کرده و توفیق ادای تکلیف و برپایی مجالس عزاداری و سوگواری اهل بیت (ع) را در خور شأن و جایگاه رفیع خاندان عصمت و طهارت را از درگاه ربوبی حضرت حق خواستار است.

کد مطلب 5260630

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