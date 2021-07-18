به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه محرم ۱۴۰۰ هجری شمسی در نشست مشهد مقدس بیانیهای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
عاشورا، عرضه اثبات ظفرمندی انسان خدا گونه بر سپاه ابلیس است. حسین، تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. بار دیگر محرم این رستاخیز عظیم شیعیان و آزادی خواهان جهان از راه میرسد. عاشورا تجسم عینی عدالت طلبی، انسانیت و آوردگاه اثبات انسانیت و شرافت است و گویی از دیرباز تاکنون با فرارسیدن محرم حسینی خونی تازه در رگهای موحدان عالم جاری میشود خونی که جوشش و گرمای آن از دم ثارالله نشأت گرفته شده است.
شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه محرم حسینی اعلام میدارد: امسال نیز جامعه بزرگ هیئات مذهبی ایران اسلامی با لبیک به ندای هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی سرور آزادگان عالم آئینها و مجالس سوگواری فرزند زهرای اطهر را با عظمت و شکوهی دوچندان و با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی در سراسر ایران سربلند و اسلامی برگزار میکند.
شورای هیئات مذهبی کل کشور همچنین ضمن اعلام حمایت از سخنان عزتمندانه و روشنگرانه حجتالاسلام محمد قمی ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی کشور در خصوص لزوم برپایی مجالس سوگواری محرم و صفر اعلام میدارد، هیچگاه نمیگذاریم روضههای ارباب بیکفن کمرنگ و تعطیل شود و با التزام به دستورالعملهای بهداشتی سراسر ایران را به حسینیهای عظیم مبدل خواهیم کرد.
شورای هیئات مذهبی کشور از همه سازمانها و نهادها کسبه و بازاریان و شهرداران و دهیاران مجدانه درخواست میکند تا نسبت به سیاهپوشی شهرها و روستاها اقدام کنند تا کشور بیش از گذشته رنگ و بوی محرم حسینی بگیرد.
شورای هیئات مذهبی کل کشور در آستانه آغاز محرم الحرام از همه صاحبان مجالس هیئات مذهبی وعاظ روحانیان مداحان خطبا و خادمان مجالس تقدیر و تشکر کرده و توفیق ادای تکلیف و برپایی مجالس عزاداری و سوگواری اهل بیت (ع) را در خور شأن و جایگاه رفیع خاندان عصمت و طهارت را از درگاه ربوبی حضرت حق خواستار است.
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