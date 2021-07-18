به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، انواع محصولات کنترل آفات گلخانه ای توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید. پیش از تولید این محصولات حدود سال ۹۶ سطح کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم در گلخانه‌های کشور ۴۲ هکتار بود. این عدد طی سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹ نیز تغییری نکرد. ولی به دلیل کیفیت مطلوب و بالای محصول تولیدی این شرکت، در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی استان‌های اصفهان، مرکزی، یزد، تهران، لرستان، همدان، کرمانشاه و غیره که در دست بخش خصوصی است، نیاز خود به عوامل بیولوژیک را از این شرکت تامین کردند.

تعدد سم‌پاشی در گلخانه‌ها منجر به تولید محصول ناسالم و در نهایت به خطر افتادن سلامت جامعه مصرف‌کنندگان می‌شود، بر همین اساس یافتن راه‌های کم‌خطرتر یک ضرورت انکارناپذیر است. یکی از روش های موثر و سالم برای تولید محصول سالم، استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی یا حشرات و کنه‌هایی است که می توانند از آفات گلخانه ای تغذیه کنند. این روش می‌تواند راهی مطمئن برای مبارزه با آفات گلخانه‌ای باشد.

این کار به «ایجاد اشتغال حداقل برای یک هزار نیروی تحصیل کرده بخش کشاورزی»، «خودکفایی کشور در زمینه تولید محصول سالم»، «بومـی شـدن دانـش تولیـد محصـول سـالم در کشـور که در انحصـار شـرکت‌های معـدودی در کشورهای هلنـد و بلژیـک بـود»، «جلوگیری از مصرف بالای آب برای شست‌وشوی بیش از حد محصول»، «تولید محصول مبتنی بر دانش‌های نوین»، «پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست»، «کمک به تنوع زیستی و تعادل طبیعی و ممانعت از ورود سموم آفت‌کش در زنجیره غذایی انسان و سایر جانداران» می‌شود.