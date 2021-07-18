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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۳۶

سخنگوی کمیسیون انرژی مطرح کرد؛

حمایت اردکانیان از طرح مجلس برای توسعه صنعت برق

حمایت اردکانیان از طرح مجلس برای توسعه صنعت برق

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از حمایت وزیر نیرو از طرح مجلس برای توسعه صنعت برق خبر داد.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: امروز بازدیدی از مرکز دیسپچینگ ملی و راهبری و پایش برق کشور با حضور اردکانیان وزیر نیرو، حائری معاون برق وزیر نیرو، متولی زاده مدیرعامل توانیر داشتیم.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های آینده ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: اردکانیان از پیگیری‌های فنی و تخصصی کمیسیون و طرح حمایت از صنعت برق که امروز اعلام وصول شد تشکر کرد و آن را راهکار مهمی برای مانع زدایی از مسیر توسعه صنعت برق کشور خواند.

کد مطلب 5260849

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