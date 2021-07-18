حمایت اردکانیان از طرح مجلس برای توسعه صنعت برق

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: امروز بازدیدی از مرکز دیسپچینگ ملی و راهبری و پایش برق کشور با حضور اردکانیان وزیر نیرو، حائری معاون برق وزیر نیرو، متولی زاده مدیرعامل توانیر داشتیم.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های آینده ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: اردکانیان از پیگیری‌های فنی و تخصصی کمیسیون و طرح حمایت از صنعت برق که امروز اعلام وصول شد تشکر کرد و آن را راهکار مهمی برای مانع زدایی از مسیر توسعه صنعت برق کشور خواند.