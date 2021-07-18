برخورد پلیس راهور کرمانشاه با دور دورهای شبانه

فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای پلیس راهور با همکاری و همراهی سایر گشتهای انتظامی کرمانشاه برخورد قاطعی با متخلفان و رانندگان مزاحم امنیت مردم خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه خودرو وسیله تفریح و مزاحمت و ایجاد خطر برای سایر شهروندان نیست، افزود: معابر عمومی هم جای حرکات خطر آفرین، مزاحمت و ایجاد سر و صدا و میدانی برای مسابقه دادن نیست و با خاطیان به شدت برخورد میشود.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: خودروهای متخلف ضمن صدور قبض جریمه برای آنها با نمره منفی، ثبت توقیف سیستمی، تشکیل پرونده قضائی مواجه شده و ۱۲ روز هم در پارکینگ توقیف میشود.
شیری خاطر نشان کرد: پلیس راهور کرمانشاه برای برخورد با خودروهای متخلف از ظرفیت دوربینهای انتظامی و ترافیکی، معتمدین پلیس، پلیس یاران و گزارشهای مردمی به سامانه ۱۲۰ و۱۱۰ هم استفاده میکند.
وی در خصوص اینکه پلیس میتواند از گزارش ناظران به عنوان دیدهبان نظم و امنیت ترافیکی استان کرمانشاه استفاده کند، گفت: مستند به ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس میتواند گزارشات مردمی را محل رجوع و مبنای پیگیری قرار دهد.
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