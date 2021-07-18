دوره آموزشی امامان مناطق هدف بنیاد علوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره دو روزه «شهید امام پناه»، مشتمل بر دوره آموزشی و توانمندسازی امامان مناطق هدف بنیاد علوی و همایش آموزشی توجیهی شریکة الامام ویژه استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بوده که در تبریز در حال برگزاری است.
مسئله یابی، تبیین سند پیشرفت روستا، داوری، طب اسلامی، خانواده، از جمله عناوین کلاسها و کارگاههای آموزشی این دوره است.
حجت الاسلام حسن شعبانی مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی عصر یک شنبه در مراسم افتتاحیه این دوره، اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که ما به عنوان مبلغین دینی باید به آن بپردازیم مسئله خانواده است.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که بنیان خانواده شکل میگیرد زوجین در ارتباط با یکدیگر و در تربیت فرزندان خود با مسائل مختلفی روبرو هستند که نیاز به مشاوره دینی دارند؛ شدت این نیاز به حدی است که اگر حوزه علمیه همه کارهای خود را تعطیل کند و فقط متمرکز همین موضوع شود باز هم فرصت پیدا نخواهد کرد جوابگوی همه باشد.
حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان مدیرعامل بنیاد هدایت با اشاره به جمله تاریخی امام (ره) که فرمود «من صدای خرد شدن استخوانهای کمونیزیم را میشونم، گفت: امروز نیز رهبر معظم انقلاب میفرمایند که صدای خرد شدن استخوانهای لیبرال دموکراسی نیز به گوش میرسد؛ بنابراین در فضایی برنامههای شیاطین با شکست مواجه شده و پوچ بودن آنها عیان شده است فرصتی به وجود آمده که تمدن اسلامی تجلی پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه علما و روحانیت باید راه جدید جامعه پردازی و تمدن سازی را به مردم نشان دهند، بیان داشت: شما طلاب میتوانید در میدان عمل به مردم اثبات کنید که با کمک همدیگر و در سایه حکومت اسلامی، چطور میتوانیم دنیا و آخرت مردم را توأمان آباد کنیم. آموزههای اسلامی به ما میگوید که دنیا و آخرت باید در کنار هم آباد شود؛ اینکه برخی دنیا را میگیرند و برخی دیگر صرفاً به آخرت میپردازند، هر دو راه غلط است.
مدیرعامل بنیاد هدایت نمونههایی از موفقیتهای امامان محلات و روستاها که مشغول خدمترسانی به مردم هستند را برشمرد و گفت: در برخی از نقاط محروم کشور میبینیم که یک طلبه با ایستادگی خود پای اهداف بلند و با حل مسائل و مشکلات مختلف مردم توانسته است مدل کوچکی از تمدن اسلامی را در روستای خود پیاده کنند.
گفتنی است، در مراسم افتتاحیه پدر شهید امام پناه نیز حضور داشتند و ضمن بیان خاطراتی از آن شهید والامقام، مراسم تجلیل از خانواده محترم امام پناه نیز برگزار شد.
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