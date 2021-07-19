۱۱۰ پروژه مدرسه سازی در شهرستان بیرجند در حال اجرا است

محمود چاوشان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر در شهرستان بیرجند اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ۱۱۰ پروژه دارد که از این تعداد ۳۱ کلاس درس مربوط به روستاهای اطراف بیرجند است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ما در شمال شهر بیرجند با مشکل کمبود کلاس درس رو به رو هستیم که در این زمینه نیز پروژه‌هایی در دست اجرا است، بیان‌کرد: ۶ پروژه در شمال شهر بیرجند در حال اجرا است.

چاوشان ادامه‌داد: پروژه برکت شهید بصیری پور ۱۲ کلاس درس، پروژه دکتر گنجی یک ۶ کلاس درس، پروژه قلم چی ۱۲ کلاس درس، پروژه تکتم ۶ کلاس درس، پروژه دکتر گنجی دو نیز ۶ کلاس و پروژه کانون نیز چهار کلاس درس دارد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع برای پروژه‌های مدرسه‌سازی شمال شهر بیرجند ۳۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، یادآور شد: تا مهرماه به جز پروژه تکتم و کانون بقیه کلاس‌های درس تحویل آموزش و پرورش برای استفاده دانش آموزان عزیز داده می‌شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: برای پروژه برکت شهید بصیری پور ۱۰ میلیارد تومان، تکتم چهار میلیارد تومان، پروژه گنجی یک نیز ۳.۵ میلیارد تومان، پروژه قلم چی هشت میلیارد تومان، پروژه کانون ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و پروژه گنجی دو نیز پنج میلیارد تومان هزینه شده است.