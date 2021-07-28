هوای پاک به پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک می کند

به گزارش خ برنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که کیفیت هوا با خطر زوال فکری و زوال عقل مرتبط است و هوای بد و آلوده حتی ممکن است باعث ایجاد پروتئین‌های سمی مغز شود که از علائم بارز بیماری آلزایمر است.

«کلر سکستون»، مدیر برنامه‌های علمی انجمن آلزایمر آمریکا، در این باره می‌گوید: «این یافته بسیار هیجان انگیز است، زیرا نشان می‌دهد بهبود سطح کیفیت هوا می‌تواند در سطح مرگ و میر، سایر زمینه‌های بهداشتی و همچنین احتمال خطر زوال عقل نقش داشته باشد.»

محققان دریافتند که کاهش آلودگی ذرات ریز و دود در طی یک دهه گذشته با کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل در زنان مرتبط بوده است.

در این مطالعه داده‌های بیش از ۲۲۰۰ زن بین ۷۴ تا ۹۲ سال بدون زوال عقل که در یک مطالعه طولانی مدت در مورد سلامت مغز ثبت نام کرده بودند، بررسی شد. محققان با افزایش سن مهارت‌های فکری، استدلال و حافظه آنها را ردیابی کردند و نتایج را با کیفیت هوا در جوامع مختلف آنها مقایسه کردند.

محققان نتیجه گرفتند که خطر ابتلاء به زوال عقل در زنان به ازای هر ۱۰ درصد بهبود کیفیت هوا در محله‌های آنها تا ۲۶ درصد کاهش می‌یابد.

به نظر می‌رسد که هوای پاک‌تر، کاهش کلی عملکرد شناختی و حافظه را کُند می‌کند، و همانند زنان یک تا دو سال جوان‌تر است.

محققان دریافتند افرادی که بیشتر در معرض آلودگی ذرات و دود قرار دارند، دارای سطح بالاتری از بتا آمیلوئید، پروتئین چسبنده‌ای که می‌تواند در مغز جمع شود، هستند. پلاک‌های آمیلوئید یکی از ویژگی‌های بارز بیماری آلزایمر است.

آلودگی هوا همچنین ممکن است با ایجاد التهاب در بدن و آسیب رساندن به سلامت قلب و ریه خطر زوال عقل را افزایش دهد.