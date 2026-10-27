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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

حمله صهیونیست‌ها به یک مرکز اخذ رأی در اراضی اشغالی

حمله صهیونیست‌ها به یک مرکز اخذ رأی در اراضی اشغالی

یک روزنامه اسرائیلی به حمله برخی صهیونیست ها به یکی از مراکز اخذ رأی نزدیک قدس اشغالی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که تعدادی از صهیونیست ها طی امروز همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی به یک مرکز اخذ رأی در بیت شمش واقع در نزدیکی قدس اشغالی حمله کردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست های مذکور با ریختن زباله در ورودی این مرکز از دیگر صهیونیست ها خواستند رأی ندهند.

این روزنامه همچنین گزارش داد که حزب حریدی ها اعلام کرده است اعضای این حزب در مراکز رای گیری در بنی براک، بیت شمش و بیتار عیلیت مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفته اند.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

کد مطلب 6991409

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
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      پاسخ
      ~ نمایش دروغی زشت برای دروغی بزرگتر ؟! آیا چیزی مضحکتر از این مسئله / انتخابات صهییونیست ها / مگروجود دارد ؟! رژیمی که با اشغالگری وکشتار و ترور،تصاحب سرزمین کشورفلسطین درمنطقه کاشته شده ؟! چگونه می تواند دم از انتخابات بزند ؟! این موضوع نوعی توهین به انتخابات و حق انتخاب هست ؟!

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