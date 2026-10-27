به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که تعدادی از صهیونیست ها طی امروز همزمان با آغاز انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی به یک مرکز اخذ رأی در بیت شمش واقع در نزدیکی قدس اشغالی حمله کردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست های مذکور با ریختن زباله در ورودی این مرکز از دیگر صهیونیست ها خواستند رأی ندهند.

این روزنامه همچنین گزارش داد که حزب حریدی ها اعلام کرده است اعضای این حزب در مراکز رای گیری در بنی براک، بیت شمش و بیتار عیلیت مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفته اند.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.