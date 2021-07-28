پویش نذر خون توسط ورزشکاران استان سمنان انجام شد

محمد تقی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پویش نذر خون به مناسبت دهه امامت و ولایت (عید قربان تا غدیر) و به یاد ۳۱۳ شهید مربی کشور در سمنان برگزار شد، تاکید کرد: کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان سمنان برگزار کننده این پویش بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان انتقال خون از صبح چهارشنبه آماده پذیرایی از ورزشکاران برای اهدای خون است، تاکید کرد: برنامه محوری این پویش در سمنان و در محل مرکز انتقال خون این شهرستان برگزار می‌شود.

دعوت ورزشکاران استان سمنان به اردوی تیم ملی

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان درباره دیگر برنامه این روزها، ابراز کرد: کاروان شادی غدیر در روستاهای دلازیان، محمود آباد و حسن آباد با حضور ورزشکاران و خانواده‌ها و جوانان این روستاها به مناسبت عید سعید غدیر به صورت خودرویی برگزار شد.

تقوی در پاسخ به سوالی با موضوع رویدادهای ورزشی و همچنین آخرین تحولات رشته هاکی استان سمنان، توضیح داد: خوشبختانه با نظر مساعد مربیان و تلاش ورزشکاران این رشته امیر اسکندریان، داریوش دوست محمدی، عارف حامدی، حمید نورانیان و مرتضی بینایی به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدند.

وی با بیان اینکه نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان ایران از هفتم الی شانزدهم مردادماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران آغاز می‌شود، افزود: آماده سازی بازیکنان تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی بانکوک و مسابقات جهانی بلژیک اهداف این اردو عنوان شده است.