سندی از دلایل قرنطینه پزشک و سرپرست تیم ملی والیبال در توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در حالی رقابت‌های خود در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را آغاز کرد که سیامک افروزی پزشک تیم ملی و امیر خوش‌خبر سرپرست تیم به دلیل قوانین سختگیرانه ژاپنی‌ها، برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار تیم حضور نداشتند. تیم ملی والیبال با اولین گروه کاروان ۲۶ تیرماه به توکیو پرواز کرد. پیش از بازی با لهستان، ژاپنی‌ها بعداز ۶ تست منفی کرونا، امیر خوش خبر و سیامک افروزی سرپرست و فیزیوتراپ تیم ملی والیبال را در اتاق هایشان در حالت انتظار قرار داده اند.

با اینکه آنها با دو تست منفی قبل از پرواز به فرودگاه ناریتا وارد شدند و با جواب منفی تست هم اجازه خروج گرفتند و حتی تست های ۶ روز گذشته آنها منفی بوده اما با تصمیم مسئولان برگزاری بازیها ، به دلیل اینکه در پرواز دوحه به توکیو تست یک مسافر در چند ردیف آنطرف تر در هواپیما مثبت اعلام شده می بایست منتظر تصمیم کمیته برگزاری مسابقات می ماندند.

سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار خبرهایی در مورد دلایل قرنطینه که با واقعیت منطبق نبوده است، گفت: نمی‌دانم چرا با حیثیت افراد بازی می‌کنند. بحث‌های این‌چنینی فقط باعث ایجاد حواشی می‌شود. آیا افرادی که چنین اخباری را منتشر می‌کنند، عقل و انصاف ندارند که خانواده‌های ما در ایران ممکن است فکرشان درگیر می‌شود؟

وی در ادامه تأکید کرد: طبق درخواست ژاپن، ما برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور هستیم دورتر از تیم ملی باشیم چرا که در پروازمان فردی حضور داشت که تست او مثبت شد بنابراین ما باید تمام قوانین اعمال شده از سوی ژاپن را رعایت کنیم تا دچار مشکل نشویم اما متأسفانه اخبار این‌چنینی فقط برای تیم ملی حاشیه می‌سازد. حتما از طریق دادگاه رسانه این تهمت ها را پیگیری خواهم کرد.

سندی که حقیقت را نشان می دهد

تصویر نامه ای که مسئولان برگزاری المپیک برای رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران ارسال و در آن به نام دو عضو تیم ملی والیبال برای ماندن در قرنطینه اشاره کردند.