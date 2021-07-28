در انتظار «رفع عیوب مجوز افزایش فوق العاده ویژه معلمان» هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آمورش و پرورش، صبح امروز ناصر سلیمانزاده در مصاحبه با خبرنگار این مرکز، در خصوص فوق العاده ویژه فرهنگیان، اظهار کرد: اخیراً مجوزی از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم که به استناد آن فوق العاده ویژه مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از ۲۱ تا ۲۷ درصد تعیین شده است، در این مجوز، به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۳، اشاره شده که براساس آن اولاً سقف فوق العدده ویژه ۲۱ درصدی تعیین شده و ثانیاً شامل معلمان کشور نمی شد.

وی افزود: در این راستا با چند مرجع حقوقی مشورت کردیم و اعلام کردند مجوز سازمان برنامه و بودجه به دلیل این که در سال ۹۳ مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، از امتیاز فوق العاده برخوردار نبودند، قابلیت اجرایی ندارد. چرا که این فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۹ برای معلمان برقرار شده است. از طرفی، سازمان برنامه نمی تواند سقف مصوبه دولت را رأساً افزایش دهد.

سلیمانزاده تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مراجع حقوقی برگزار شد، رئیس امور تلفیق و رئیس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند و کارشناسان حقوقی آن مرجع حقوقی صراحتاً اعلام نمودند که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و اگر به این شکل اجرا شود، قطعاً ورود نهادهای نظارتی را به دنبال دارد و در نهایت به ابطال نامه (مجوز) و خروج افزایشاعمال شده از احکام فرهنگیان می شود.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش از هرگونه اقدامی که بتواند ظرفیتی را متوجه فرهنگیان کند و در افزایش حقوق آن ها تاثیر گذار باشد، حمایت می کند و پیگیری چنین مواردی را از وظایف خود می داند، اما در عین حال موظف است تا این اقدام را در یک چارچوب قانونی انجام دهد، تا با مسایل و مشکلات بعدی مواجه نشود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی افزود: تجربه نشان داده که برخی از مصوباتی که پشتوانه قانونی لازم را نداشته اند، ابطال شده اند، مانند سختی کار برخی کارکنان که در دولت دهم پیش بینی شده و یا حق عائله مندی برای بانوان مجرد و همچنین برخی از امتیازاتی که در مناطق خاص برای برخی از فرهنگیان اعمال شده بود و پس از گذشت چند سال از اجرایی شدن، با ابطال مصوبات، مجبور به خارج کردن افزایش های مذکور از احکام فرهنگیان شدیم لذا این موضوع خلاف شئونات فرهنگیان است و نباید وارد چنین مواردی شویم.

وی ادامه داد: با توجه به این که دو تن از مدیران سازمان در جلسه مذکور بودند و متقاعد شدند که این اصلاحیه باید صادر شود، لذا برای اصلاح مجوز از سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی و پیگیری هستیم و همزمان کارشناسان امور اداری نگارش حقوق را تهیه کرده اند تا به محض اصلاح مصوبه، به استان ها ابلاغ شود و استان ها نیز می توانند کمتر از سه روز احکام را صادر کنند و می توانیم این احکام را به حقوق مرداد ماه برسانیم.

سلیمانزاده در ادامه گفت: فرهنگیان توجه داشته باشند انجام کار غیر قانونی، قطعاً پیامدهای مثبتی نخواهد داشت و موجب می شود حتی پس از مدتی پرداخت، مجدداً افزایش مذکور از احکام خارج شود، لذا این موضوع را مجدّانه پیگیری می کنیم و به محض اصلاح مجوز، سریعاً احکام را صادر و در حقوق مردادماه اعمال می کنیم.