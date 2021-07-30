مشکل آب در روستاهای اردبیل پیش از وقوع بحران رفع شود

صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار مهر، به مشکل آب شرب در برخی از مناطق استان اشاره و اظهار کرد: بخش کشاورزی استان اردبیل یکی از پر مصرفترین حوزهها در بحث آب است که باید با مدیریت این مصرف مشکل آب شرب در برخی از مناطق استان را قبل از تشدید و وقوع بحران برطرف کنیم چرا که هماکنون این مشکل از برخی روستاهای استان به شهرها نیز سرایت کرده طوری که بسیاری از مردم شهرها به دلیل نبود کیفیت آب شرب شهری به برخی از روستاها برای تأمین آب مناسب آشامیدنی مراجعه میکنند.
وی با تاکید بر اولویتدهی به رفع مشکل آب تصریح کرد: هر یک از اقدامات غیرکارشناسی و بدون برنامه مدیران سبب تشدید بحران بی آبی در استان خواهد بود چرا که هماکنون در کنار سایر مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مشکل آب شرب از اصلیترین چالشهای روز کشور است و همین موضوع احساس مسئولیت مدیران در برابر این مشکل را میطلبد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ضمن گلایه از عملکرد ضعیف مدیران و مسئولان در رابطه با مشکلات مردم گفت: تشکیل دولت جدید در کشور در صورتی برای مردم خوش یمن خواهد بود که این دولت در راستای حل مشکلات مردم عمل کرده و دغدغه اصلی مدیریت آن اجرای عدالت در نقاط مختلف کشور با ارجحیت رفاه مردم باشد.
بدری عملکرد مجلس را وابسته به عملکرد دولت دانست و یادآور شد: مجلس در صورتی حامی دولت آینده خواهد بود که اقدامات جهادی را از دولت در ایام آتی شاهد بود که در غیر این صورت عملکرد مجلس نیز مقارن با این عملکرد خواهد بود.
وی همچنین حقوق و پرداختیهای نجومی مدیران را معضلی بزرگ در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: ما در سراسر کشور شاهد هستیم که گروههای جهادی و سازندگی ما با عرق ملی بیشتر و عملکرد مناسبتر در تمامی حوزههای عمرانی، درمان، اجتماعی و سایر حوزهها فعالیتی مثالزدنی دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شرط تداوم فعالیتهای جهادی گروههای سازندگی را حمایت از این گروهها دانست و افزود: جهادگران ما در تمامی عرصهها بدون چشم داشتی در حال فعالیت هستند و دقیقاً کشور در این برهه از زمان تنها چیزی که به آن احتیاج شدیدی دارد همین عملکردهای جهادی از نوع انسان دوستانه است.
بدری الگوگیری مدیران و دستگاههای اجرایی از گروههای جهادی را شرط رفع بحرانهای حال حاضر کشور مطرح و بیان کرد: اگر تمامی دستگاههای اجرایی ما با الگوگیری از گروههای جهادی فعالیتی مستمر داشته باشند مشکلات بدین شکل در حوزههای مختلف به صف نخواهند شد.
وی همچنین ضمن گوش زد به مسئولان استانی یادآور شد: حمایت از مردم مناطق محروم استان اردبیل با اولویتدهی به حوزههای پر تنش باید در دستور کار مسئولان و دستگاههای اجرایی باشد و لازم است در این راستا نهادهایی که متعهد رفع مشکل مردم بودند نسبت به توافقات و تعهدات خود پایبند باشند.
نظر شما