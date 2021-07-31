خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته می‌شود و لقب پایتخت را نیز برای خود به یدک می‌کشد ولی شکل و شمایل و تشکیلات آن با پایتخت‌ها فاصله بسیار دارد.

بخش عمده گاز کشور در منطقه پارس جنوبی تولید و از طریق خطوط سراسری به نقاط مختلف کشور می‌رود. همچنین تأسیسات بزرگ پتروشیمی در این منطقه نقش مهمی در تولید، اشتغال و صادرات دارد.

در همه بخش‌های صنعتی و تولیدی، نقش نیروی انسانی و خصوصاً کارگران مهم و تأثیرگذار است و در کنار این نقش‌آفرینی لازم است که به مطالبات و خواسته‌های کارگران نیز توجه ویژه‌ای شود.

مطالبات کارگران دنبال شود

در پارس جنوبی علیرغم ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی که وجود دارد، کارگران به خوبی مورد توجه قرار نگرفته‌اند و مشکلات و کمبودهای زیادی متوجه این قشر زحمت‌کش و تأثیرگذار است.

نبود تشکیلات صنفی مناسب در منطقه پارس جنوبی یکی از معضلات اساسی در این منطقه محسوب می‌شود که نبود آن باعث شده تا بسیاری از مطالبات کارگران مشغول در این منطقه روی زمین باقی بماند.

در روزهای مختلف سال، اجحاف‌هایی در حق کارگران پارس جنوبی می‌شود که به دلیل نبود تشکل صنفی، این مطالبات و خواسته‌ها یا به طور موقت حل شده و یا اینکه رها شده و به نتیجه‌ای نرسیده است.

انتظار می‌رود با تشکیل چنین تشکل‌هایی، زمینه برای رفع مشکلات کارگری در منطقه پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصادی و اشتغال کشور فراهم شود.

رفع مشکلات نیازمند تشکل قوی کارگری

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه تشکل‌های کارگری در مناطق صنعتی و اقتصادی گفت: راه‌اندازی تشکلات صنفی مطالبه جدی کارگران در پارس جنوبی است.

مصدق کشاورزی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ایجاد و تشکیل تشکل‌های صنفی قوی در پارس جنوبی اظهار داشت: تشکل‌های قوی، منسجم و متصل به بدنه کارگری از نیازهای ضروری برای رسیدگی به حقوق کارگران است.

وی راه اندازی تشکلات صنفی مختص کارگران در پارس جنوبی را مطالبات مهم آنها عنوان کرد و ادامه داد: به صورت مستمر و حضوری مطالبات کارگران شاغل در منطقه پارس جنوبی را دنبال خواهیم کرد.

ارسال اساسنامه تشکل‌های کارگری

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه عمده خواسته‌ها و مطالبات صنفی است افزود: عمده مشکلات در این منطقه از طریق گفتگوهای سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت با داشتن تشکل قوی کارگری قابل حل است.

وی بیان کرد: طی سال‌های گذشته خلأ جدی در ارتباط با تشکل‌های کارگری در این منطقه وجود داشته و با پیگیری‌های صورت گرفته دستورالعمل‌ها و اساسنامه تشکیل تشکل‌های کارگری برای همه واحدها ارسال شده است.

کشاورزی با بیان اینکه به زودی شاهد راه‌اندازی تشکل‌های صنفی کارگران در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی خواهیم بود تاکید کرد: تشکیل تشکل‌های کارگری منطبق با دستورالعمل فرآیند انتخابات باید انجام شود.

همکاری مجتمع پارس جنوبی با تشکل‌ها

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در این زمینه می‌گوید: تلاش گسترده‌ای را برای رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات کارگران در مجتمع گاز پارس جنوبی داریم و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

هادی هاشم‌زاده فرهنگ با اعلام آمادگی مجتمع گاز پارس جنوبی برای تشکیل تشکل‌های صنفی بیان کرد: با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای راه اندازی این تشکلات صنفی کارگری کمک خواهیم کرد.

سال‌ها است که کارگران پارس جنوبی نتوانسته‌اند به خوبی مطالبه‌گر حق، حقوق و خواسته‌های خود باشند؛ اعتراض‌های کارگری متعددی نیز در این راستا شکل گرفته که گاهاً نتیجه بخش بوده و در بسیاری از مواقع نیز اثربخش نبوده است.

انتظار می‌رود با تشکیل تشکل‌های قوی کارگری در منطقه پارس جنوبی به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شاهد رفع مشکلات و پیگیری رسمی و جدی مطالبات این قشر زحمت‌کش باشیم.