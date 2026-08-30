هوای آلوده اصفهان در هفتادمین روز تابستان؛ شاخص ذرات معلق افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۸ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح یکشنبه هشتم شهریورماه با میانگین ۱۱۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، بیماران تنفسی، کودکان و زنان باردار) را نشان میدهد.
امروز شاخص آلاینده pm2.5 (ذرات معلق) روی عدد ۱۱۹ و شرایط ناسالم قرار گرفته اما شاخص سایر آلایندهها در وضعیت عادی است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان، پروین اعتصامی و انقلاب با عدد ۱۵۴، استانداری ۱۶۱، بزرگراه خرازی ۱۵۶ و محور شرق اصفهان (دهستان قهاب) ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان بهارستان غربی با عدد ۱۱۳، زینبیه ۱۳۴، فرشادی ۱۰۵، فیض ۱۱۰، کاوه ۱۱۶ و کردآباد ۱۴۳ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۱، دانشگاه صنعتی ۷۹، سپاهانشهر ۷۰،شهرک منتظری (محمودآباد) ۷۶ و میرزا طاهر ۸۲ AQI قابل قبول است.
هوای شهرهای شاهینشهر، مبارکه، نجف آباد، خمینیشهر و قهجاورستان امروز در شرایط قابل قبول قرار دارد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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