به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: ملوان امسال شاید یکی از کم‌بضاعت‌ترین سال‌های خود را از لحاظ مالی پشت سر گذاشت، اما عرق و تعصبی که از هواداران ملوان بعد از بازی دیدیم، برای ما بسیار قابل فهم و قابل درک بود.

وی ادامه داد: انگار برای هواداران اصلاً نتیجه مهم نیست. این عشق و علاقه‌ای که به ملوان دارند، واقعاً قابل احترام است. آن‌قدر این تیم را دوست دارند که حتی وقتی مازیار، کادر فنی و بازیکنان تیم برای نتیجه تلاش می‌کنند اما یک نتیجه فاجعه‌بار رقم می‌خورد، باز هم هواداران می‌ایستند و تیم را تشویق می‌کنند. واقعاً نمی‌دانم چه چیزی بهتر از این می‌توان گفت.

سرمربی ملوان درباره دلیل حضورش در این تیم در فصل جاری گفت: من امسال فقط و فقط به خاطر اینکه ملوان نابود نشود، شروع به کار کردم. هیچ منتی هم ندارم. آن زمانی که باید می‌آمدم و کار می‌کردم، خدا را هزار مرتبه شکر، شما خبرنگاران در جریان هستید که پیشنهادهای زیادی داشتم، اما ترجیح دادم بمانم و کمک کنم.

زارع افزود: آن زمان تقریباً کسی نبود و همه رفته بودند دنبال کار خودشان. من حتی مسئول زمین تمرین ملوان شدم. در شرایطی بودیم که زمین تمرین آن وضعیت را داشت و حتی شلنگ‌های تمرین را باید جابه‌جا می‌کردیم. زمینی داشتیم که از آن خاک بلند می‌شد و حتی مسیر مشخصی برای زمین وجود نداشت و در این حد شرایط سخت بود.

وی ادامه داد: من ماندم، رفتیم وسایل تهیه کردیم، برای زمین کار کردیم و تلاش کردیم شرایط را بهتر کنیم. واقعاً دیگر توان قدیم را نسبت به این مسائل ندارم. نمی‌خواهم موضوع را خانوادگی کنم، اما دیگر خسته شده‌ام.

سرمربی ملوان درباره شکست مقابل پرسپولیس گفت: بهترین حالت‌های ما هم این بود که از پرسپولیس شکست خوردیم. به هر حال از نظر مالی و بازیکن، نمی‌توان این دو تیم را با هم قیاس کرد. طبیعی است و این پیروزی را به پرسپولیس تبریک می‌گویم، اما دیگر من هم توانش را ندارم.

زارع تأکید کرد: به خاطر باخت نیست که این حرف‌ها را می‌زنم. من کم باخت نداده‌ام. ما یک دوره حتی به فینال جام حذفی رفتیم و هشت بازی پشت سر هم باختیم، اما با بچه‌ها تصمیم گرفتیم ادامه بدهیم، یکدفعه خودمان را جمع کردیم و تا فینال رفتیم. بنابراین صحبت من به خاطر یک باخت نیست، بلکه به خاطر یک‌سری مسائل دیگر است که واقعاً دیگر توانش را ندارم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه فوتبال برای مردم ایران اظهار داشت: فوتبال تنها دلخوشی مردم ایران است که حالا در شهرهای مختلف برایمان باقی مانده است. با همه این مشکلات و چالش‌ها، به عنوان یک آدم میهن‌پرست باید بگویم که مردم و به‌خصوص مردم انزلی را خیلی خسته کرده‌ایم. من تمرکز نداشتم و با کلی بدبختی می‌آییم و شروع می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که کمک کنیم.

زارع درباره اتفاقات رخ داده در جریان بازی با پرسپولیس نیز گفت: متأسفانه این بازی را از دست دادیم. اگر من نباشم، شرایط واقعاً وحشتناک خواهد بود. هر سه گلی که خوردیم، حاصل بدشانسی و اشتباه بود. مسئول این اتفاق هم من هستم، چون نتوانستم شرایط بهتری برای تیم ایجاد کنم.

وی افزود: با این حال نباید به بچه‌ها خرده گرفت. آنها تجربه کافی ندارند و برای نخستین بار در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند. اینکه یک اتفاق مدام تکرار شود، عجیب است. این همه بدشانسی و اشتباه پشت سر هم واقعاً عجیب بود و گاهی اوقات فوتبال چنین اتفاقاتی را رقم می‌زند.

سرمربی ملوان در پایان ابراز امیدواری کرد شرایط تیم در ادامه بهتر شود و گفت: امیدوارم بتوانیم از این شرایط عبور کنیم و روزهای بهتری برای ملوان و هوادارانش رقم بخورد.